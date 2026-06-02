パナソニック インパルスが「パナソニック スタジアム吹田」で初のアメリカンフットボールの試合を開催

パナソニックグループ

パナソニック エレクトリックワークス株式会社のアメリカンフットボールチーム「パナソニック インパルス」は、2026年6月13日（土）、ガンバ大阪のホームスタジアムである「パナソニック スタジアム吹田」にて、SEKISUIチャレンジャーズとのアメリカンフットボールの試合を開催します。

パナソニック スタジアム吹田は、2016年シーズンよりガンバ大阪のホームスタジアムとして稼働しており、2025年には開業10周年を迎えました。本スタジアムにおいて、アメリカンフットボールの試合が開催されるのは、今回が初めてとなります。

2026年5月より、社会人アメリカンフットボールリーグの新たなステージ「X League Premier」が開幕しました。その節目の年に本スタジアムで試合を開催することは、アメリカンフットボールの魅力発信の強化、観戦体験の向上、さらにチームおよびリーグ全体の価値向上に向けた重要な一歩と位置付けています。

また、試合当日は「パナソニック マルチスポーツデー」を開催します。バスケットボール経験者でお笑い芸人の麒麟・田村裕さん、バレーボール元日本代表、大阪ブルテオン所属の清水邦広さんと金田晃太朗選手、他にもパナソニック野球部などの現役選手やOBが参加し、試合前にスポーツ体験会を実施します。本イベントを通じて、パナソニック インパルスを中心にさまざまなスポーツの普及を目指します。

◆当日のイベント情報

1. ゲストと楽しむスポーツ体験イベント

【参加者】

お笑い芸人：麒麟・田村裕さん（バスケットボール経験者）

大阪ブルテオン所属：清水邦広さん、金田晃太朗さん（男子バレーボール）

パナソニック ブルーベルズOB：加藤美芙由さん、石田成実さん、古賀智代さん（女子バレーボール）

パナソニック野球部OB：鈴木佳佑さん、柏野智也さん マネージャー：古本萌夏さん

他パナソニック インパルスとインパルスチアリーダーの現役選手・OBが集結し、試合前にスポーツ体験イベントをスタジアム外の広場で開催します。

14時～15時にトークセッションおよび各スポーツの体験会を実施しますので、ぜひお子様と一緒にご参加ください。

2. 来場者限定で景品をプレゼント

当日ご来場いただいた方を対象に、ハーフタイム中に抽選で景品をプレゼントします。

◆試合観戦無料

下記2次元バーコードからXリーグチケット情報ページにアクセスし、クーポンコードを入力すると無料で観戦チケットを入手できます。

申込みサイト： https://www.xleague.jp/schedule

【クーポンコード】impulse0613

QRコードからも申込み可能

また、2026年5月27日に阪神甲子園球場で行われたプロ野球セ・パ交流戦「阪神タイガース」対「北海道日本ハムファイターズ」の試合前、ファーストピッチセレモニーに登場したパナソニック インパルスの桑田理介選手（背番号18）も試合に出場予定です。

パナソニック インパルスは、パナソニック エレクトリックワークス株式会社のスポーツチームとして、アメリカンフットボールを通じて人々に感動や活力を提供するとともに、一流の社会人を育成・輩出し、社会の発展に貢献することを目的に活動しています。社会人アメリカンフットボールリーグ最上位の「X League Premier」に所属し、2024年度および2025年度シーズンにおいて日本一を達成。2026年度は3連覇を目指しています。