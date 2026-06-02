VTIダナン支社を開設 ― 高品質ITサービスの提供強化へ

株式会社Ｖ ＴＩジャパン

日本市場におけるDX推進やAI活用ニーズの拡大を背景に、VTIグループは2026年5月22日、ベトナム中部の戦略拠点としてダナン支社を開設しました。ダナン支社は、大規模ソフトウェア開発を推進するとともに、国内外の法人顧客に高品質なITサービスを提供してまいります。

本セレモニーには、行政機関関係者、ビジネスパートナー、法人のお客様、大学関係者をはじめ、テクノロジーエコシステムを構成する多様な関係者が出席しました。これにより、VTIグループはダナンにおけるIT人材の育成およびテクノロジーエコシステムの発展への長期的な取り組み姿勢を示しています。

ダナンにおける技術サービス提供体制の戦略的強化

約100名の来場者を迎えたVTIダナン支社開所式

若い人材層、高い語学力とコミュニケーション能力、安定した就労環境、整備された都市インフラ、そして成長を続けるテクノロジーエコシステムを有するダナンは、VTIにとってテクノロジーサービス提供体制を拡充するうえで戦略的に重要な拠点となっています。

VTIダナンは、ソフトウェア開発、システム運用・保守・監視を中心に、国内外のお客様に対してエンドツーエンド（開発から運用まで一貫した）技術サービスを提供してまいります。あわせて、高い技術力とグローバルコミュニケーション能力を備え、生成AIを業務に活用できるエンジニア人材の育成に注力し、大規模プロジェクトへの対応力強化とサービス品質の向上を図ります。

VTI独自のテクノロジーソリューションを体験

テックショーケースエリアでは、AI・生成AI(https://vtijapan.co.jp/ai-service)、デジタルトランスフォーメーション、スマートファクトリーといった各領域におけるVTI独自のソリューションを紹介し、来場者の皆様に最新の技術活用事例を体験していただきました。

テックショーケースエリアでVTIのテクノロジーソリューションを体験する来場者

生成AIの活用においては、コーディング支援、ソースコード品質検査、データ処理・分析など、ソフトウェア開発プロセス全体への実践的な活用事例を紹介しました。VTIでは生成AIを単なるサポートツールではなく、開発サイクルの高速化、エンジニアの生産性向上、ならびに納品品質の向上を支える重要な基盤として、業務プロセスに組み込んでいます。

製造業向けソリューション(https://vtijapan.co.jp/manufacturing)では、現場の生産オペレーションが抱える課題に対する具体的なソリューションを紹介しました。生産全体管理システム(https://vtijapan.co.jp/mes-x)（MESX）とIIoT・SCADAを連携させることで、生産データの一元管理とリアルタイム監視を実現します。また、ロボティクスや自動化技術を活用し、倉庫管理や構内搬送、生産供給の最適化を支援します。さらに、AIを活用した安全監視や予知保全、在庫予測を通じて、製造オペレーションの安定性と効率向上に貢献します。

教育連携とIT人材育成を強化

ソフトウェア開発およびスマートファクトリー領域におけるVTI独自ソリューションの紹介

本セレモニーのハイライトのひとつが、VTI Educationとダナン大学工科教育大学のデジタルテクノロジー学部、ならびにFPT大学ダナン校の企業連携部門との間で執り行われたMOU（基本合意書）調印式です。いずれもベトナム中部を代表する、テクノロジー・工学・産学連携に強みを持つ機関です。

ダナン大学工科教育大学は応用工学や実践重視の教育に強みを有する一方、FPT大学ダナン校は国際志向の学習環境と企業との密接な連携を通じて、変化の速いテクノロジー業界に対応できる人材育成に注力しています。

VTI Educationと各教育機関によるMOU（基本合意書）調印式

今回の連携協定では、地域における高度IT人材の育成を目的に、教育連携、インターンシップ、および採用連携を推進します。VTIグループは、これらのパートナーシップを通じて、ダナンにおける技術系エンジニア人材の育成に具体的な形で貢献するとともに、学生がテクノロジープロジェクトを通じて実務経験に触れる機会の創出を目指しています。

VTIダナン支社の今後の展開

VTIダナン支社は今後、2030年までに500名規模への拡大を目指し、ダナンを代表する大規模ソフトウェア開発拠点の一つとして体制強化を進めてまいります。注力領域としては、ローコード開発、保守・システム監視サービスにおける専門チームの構築を推進するとともに、小売、金融、ヘルスケア分野における専門性およびサービス提供実績を段階的に強化します。

株式会社VTI 代表取締役社長 チャン・スアン・コイによるスピーチ

また、法人顧客向けサービスの提供に加え、VTI AcademyおよびVTI Educationと連携し、IT人材育成にも取り組んでまいります。さらに、大学、テクノロジーパートナー、企業との連携を強化し、教育・採用・実務をつなぐ人材育成ネットワークの構築を目指します。

VTIダナン支社長のグエン・クアン・フイは、次のように述べています。

「ダナンは、若い人材や高い語学力、グローバル対応力を備えた都市です。また、ITエコシステムも急速に成長しており、競争力のあるテクノロジーハブとして発展する大きな可能性を持っています。

VTIダナンでは、高い技術力に加え、日本語・英語で円滑にコミュニケーションできるBrSEチームの育成を進めています。こうした取り組みを通じて、ダナンのテクノロジー産業の発展にも積極的に貢献してまいります」。

VTIグループについて

VTIダナン支社長 グエン・クアン・フイによる今後の事業展開方針の説明

VTIグループ(https://vtijapan.co.jp/)は、国内外の法人のお客様に対し、ソフトウェア開発、デジタルトランスフォーメーション、ITソリューションを提供するテクノロジー企業です。国内におけるサービス提供体制の拡充を進めるとともに、グローバル市場に向けた高品質な技術チームの育成にも取り組んでいます。

ハノイ・ホーチミン・ダナンの3支社体制のもと、VTIグループはソフトウェア開発、システム運用、デジタルトランスフォーメーションの各領域において、企業の成長を支えるパートナーとして、実践的かつ持続的な価値創出を目指してまいります。

VTIの技術力およびソリューションの詳細については、公式ウェブサイト(https://vtijapan.co.jp/contact-us)をご覧ください。