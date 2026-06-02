パナソニックグループ

パナソニック ホールディングス株式会社（以下、パナソニックHD）と、アクティア株式会社（以下、アクティア）は、パナソニックHDが開発するブロックチェーン基盤型トレーサビリティ・プラットフォーム「Tracephere(TM)（トレースフィア）」の事業展開に関する戦略的パートナーシップを締結しました。両社は本パートナーシップを通じ、循環経済領域をはじめとする幅広い産業領域で、信頼性の高いデータ連携基盤の社会実装を共に推進していきます。

■背景

脱炭素・サーキュラーエコノミー（循環経済）の進展や、サプライチェーン全体での信頼性ある情報流通へのニーズの高まりを背景に、製品や素材のライフサイクルにわたるトレーサビリティ、CO2排出量や資源循環率といった環境価値の透明な可視化、ならびに事業者間での改ざん困難なデータ連携の重要性が、産業共通の経営課題として急速に高まっています。

■パートナーシップの狙い―両社の補完関係

パナソニックHDは2017年よりブロックチェーン技術に関するプロジェクトを発足し、循環経済を「正しく」「効率よく回す」ための実用的なトレース基盤 Tracephereを開発し、照明器具の循環リサイクル実証（令和5年度「デジタル技術を活用した脱炭素型資源循環ビジネスの効果実証事業」）、などを通じて、進化させてきました。

一方アクティアは、新規事業およびDXの企画から、システム開発・運用、サービス化までを一気通貫で支援できる総合力を強みとしています。サービス提供型ビジネスを主軸とする子会社CALM株式会社と一体となり、顧客とともに新たな事業価値を生み出すパートナーとして、幅広い産業領域でDXを推進しています。

本パートナーシップは、パナソニックHDが長年培ってきた技術資産・実証実績と、アクティアの事業企画・DX・サービス運営にわたる一貫した実行力を掛け合わせ、Tracephereを実用的かつ持続的なビジネスとして広く展開することを狙いとしています。両社は次のような補完関係のもと、Tracephereを軸とした事業共創を進めていきます。

【お問い合わせ先】

・パナソニック ホールディングス株式会社 コーポレートR&D戦略室 技術広報担当

Email：crdpress@ml.jp.panasonic.com

・アクティア株式会社 広報担当

Email：info@aqtia.co.jp

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]ブロックチェーン基盤「Tracephere(TM)」の事業展開に向けてパナソニックHDとアクティアが戦略的パートナーシップを締結（2026年6月2日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260602-1

＜関連情報＞

・ブロックチェーンソリューション「Tracephere(TM)」

https://tech.panasonic.com/jp/phd/pdf/event/Blockchain.pdf

・アクティア株式会社

https://www.aqtia.co.jp/

・CALM株式会社

https://www.calm.bz/

・令和5年度「デジタル技術を活用した脱炭素型資源循環ビジネスの効果実証事業（デジタル技術活用効果実証）」の公募の採択結果について

https://www.env.go.jp/press/press_02134.html

・[プレスリリース]パナソニックグループが「Interop Tokyo 2026」に出展（2026年5月21日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260521-1