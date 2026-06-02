ファミマのおトクが止まらない！今日はどのペアリング？ストレート・ミルク・レモンの「午後の紅茶」とファミマルスイーツが初のセット割で100円引き！～相性抜群のコンビで、いつもの休憩を特別なご褒美時間に～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんちょっとおトク」を目指した取り組みの一環として、飲料・チキン・パン・おむすびなど、さまざまな商品で生活を応援する「45周年大感謝祭」を全国のファミリーマート約16,400店で開催しております。

今回のキャンペーンでは、2026年6月2日（火）から6月15日（月）まで、対象の午後の紅茶（ストレート・ミルク・レモン）いずれか1本と100円以上のファミマルスイーツ（※）をセットで買うと合計金額から100円引きとなるキャンペーンを実施いたします。

（※）100円以上のファミマルスイーツ（デザート、焼き菓子、和菓子）が対象です。和菓子「ミニ羊羹 煉」は除きます。

■相性抜群のペアリングでほっと一息。人気の「午後の紅茶」セット割が実現

昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、ファミリーマートでは「いちばんちょっとおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクにお買い物をお楽しみいただけるキャンペーンを継続して実施しております。

このたび、仕事や家事の合間にほっと一息つきたい「リフレッシュ」へのニーズにお応えし、午後のティータイムの定番として愛される「キリン 午後の紅茶」と、ファミリーマートのこだわりデザート・焼き菓子・和菓子による相性抜群のセット割を実現いたしました。この機会にぜひ、ファミリーマートでおトクなお買い物をお楽しみください。

■午後の紅茶について

「キリン 午後の紅茶」は、1986年に日本初の1.5Lペットボトル入り紅茶として誕生しました。当時、冷やすと白濁する紅茶の難題を、画期的な「クリアアイスティー製法」で克服し、家庭で手軽に楽しめる本格アイスティーを実現しました。

発売以来、ミルクティーやレモンティーの追加、500mlサイズの展開、無糖タイプやエスプレッソティーの導入など、時代や嗜好の変化に合わせてラインアップを拡充してきました。常に茶葉の選定や製法、容器のデザインを磨き続け、現在も日本の紅茶飲料市場をリードするトップブランドとして、新たな飲用シーンを創出し続けています。

【実施期間】

2026年6月2日（火）～6月15日（月）

【対象商品】

・キリン 午後の紅茶ストレートティー、午後の紅茶ミルクティー、午後の紅茶レモンティー 各500ml

・100円以上のファミマルスイーツ（デザート、焼き菓子、和菓子）

※「ファミマルスイーツプレミアム」も対象です。

※「ミニ羊羹 煉」は除きます。

※上記の「対象商品」1セット（飲料1本+スイーツ1個）ごとに値引きとなります。

【対象商品】

【商品名】午後の紅茶ストレートティー500ml

【価格】170円（税込183円）

【発売地域】 全国

【内容】ストレートティーと相性が良く、華やかな香りが特長のセイロン紅茶の女王、スリランカ産「ディンブラ茶葉」を全茶葉のうち20％使用しました。クリアアイスティー製法を用いることで、心地よい甘みと渋み、すっきりとした後味が楽しめる本格ストレートティーです。

【商品名】午後の紅茶ミルクティー500ml

【価格】170円（税込183円）

【発売地域】 全国

【内容】ミルクティーと相性が良く、コクのある香りが特長のスリランカ産「キャンディ茶葉」を全茶葉のうち20％使用しました。ミルクティーとしての満足感を強化した、紅茶の豊かな香りとミルクの濃厚な味わいを楽しめる本格ミルクティーです。

【商品名】午後の紅茶レモンティー500ml

【価格】170円（税込183円）

【発売地域】 全国

【内容】フルーティーな香りが特長のスリランカ産「ヌワラエリア茶葉」を全茶葉のうち15%使用しました。クリアアイスティー製法を用いた、紅茶の香りとレモンの甘酸っぱさを楽しめる本格レモンティーです。

※果汁0.1%

【おすすめのファミマルスイーツ一例】

【商品名】バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー

【価格】167円（税込180円）

【発売日】発売中

【発売地域】 全国

【内容】マダガスカル産バニラビーンズたっぷりの濃厚なカスタードと、香ばしく焼き上げたシューパフとの一体感が楽しめるシュークリームです。

【商品名】スフレ・プリン

【価格】319円（税込344円）

【発売日】発売中

【発売地域】 全国

【内容】なめらかなカスタードプリンにふわしゅわ食感のチーズスフレをトッピングしました。

【商品名】ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ

【価格】239円（税込258円）

【発売日】発売中

【発売地域】 全国

【内容】絶妙もちもち食感のファミマ・ザ・クレープ生チョコです。くちどけなめらかな生チョコレートと、生クリームをブレンドした濃厚ですっきりとしたホイップクリームを包みました。

【商品名】こだわりのフィナンシェ

【価格】139円（税込150円）

【発売日】発売中

【発売地域】 全国

【内容】フランス産発酵バターのコクとアーモンドの香ばしさが味わえるフィナンシェです。

【商品名】こだわりのしっとりバウムクーヘン

【価格】172円（税込185円）

【発売日】発売中

【発売地域】 全国

【内容】フランス産発酵バターが香る、しっとり食感に仕上げたバウムクーヘンです。

【商品名】つぶあんどら焼き

【価格】145円（税込156円）

【発売日】発売中

【発売地域】 全国

【内容】北海道産小豆を使用したあんを、ふんわりとした生地で挟んだどら焼きです。

※他のセール・割引券・引換券との併用はできません。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html

【ファミマルについて】

■対象商品数は1000種類以上！種類豊富なプライベートブランド「ファミマル」

ファミマルは、“家族の日常を豊かにする”加工食品や菓子、日用品、飲料などの「ファミマル」、“家族の食卓を支える”惣菜や冷凍食品に、弁当、サンドイッチなどの中食商品を加えた「ファミマルKITCHEN」、“食べる楽しさをいつでも手軽に”する「ファミマルBakery」、“毎日に癒しとご褒美を”提供する「ファミマルSweets」、また、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」など、それぞれのラインアップで、合計1000種類以上を展開しております。

■「ファミマル」ネーミングとロゴに込められた思い

1 「ファミマのPB商品であることがすぐわかる」こと

・「ファミマル」というワード、ファミリーマートのブランドカラーを使用

2 「ファミマが自信を持って薦めるクオリティであることが伝わる」こと

・安全・安心、環境対応、美味しさなど、「ファミマの二重マル」品質を表現したデザイン

3 「老若男女あらゆる世代・性別の方々が理解できる」こと

・お客さまも笑顔になるスマイルマーク（※ロゴ案の消費者調査で1位を獲得したロゴ）

※調査名称：商品ブランドについての調査

主催者：ファミリーマート

調査対象者：15歳～79歳の男女 10,000人

調査日：2021年3月17日

■ファミマルのコンセプト

すべての方の毎日に、

「おいしい◎うれしい◎あんしん◎」を。

それが、ファミリークオリティ。

大切な家族に自信を持ってお薦めできる品質とラインアップ。お子さまからご高齢の方まで、すべての方が笑顔になるプライベートブランドを目指して、毎日に、ちょっとした幸せをお届けしていきます。