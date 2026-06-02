NEC、Newsweek AI Impact Awards 2026のBest Outcomes, Leadership and Succession Planning部門を受賞

日本電気株式会社

NECによるAIを活用した意思決定の加速を目指す経営ダッシュボードの取り組みが、Newsweek AI Impact Awards 2026(注1)において、Best Outcomes, Leadership and Succession Planning部門で受賞しました。本アワードは、専門家による審査パネルによって受賞者が選出されます。審査においては、応募者がAI技術を活用して各業界の重要なビジネス課題を解決していること、または技術的能力を大きく向上させていることに加え、その成果を明確に示されているかが評価されます。

NECは、自社を「ゼロ番目のクライアント」として位置づけ、最先端のテクノロジーを自ら実践することで、「活きた」経験をリファレンスとしてお客さまや社会に提供していきます。

受賞内容

(1)部門

AI Workplace＞Best Outcomes, Leadership and Succession Planning

(2)タイトル

Management Dashboard: Accelerating Decision-Making with AI

和訳：経営ダッシュボード：AIを活用した意思決定の加速

(3)概要

NECは、経営とマネジメントの質のさらなる高度化に向けて、全社的なデータドリブンな働き方を推進しています。その一つの活動として、全社のプロセスとデータを標準化した上で、「財務」「人事」「IT」などの10領域約100種類にわたる経営情報を「経営ダッシュボード」として可視化し、経営層から一般社員までの全社員が同じデータに触れ、ファクトに向きあい、分析・経営判断・意思決定などのアクションの実行につなげています。

この「経営ダッシュボード」では実績値を可視化するだけでなく、AIデータ分析プラットフォーム「dotData」を活用して業績予測も表示し、先を見据えた手を素早く打つことができるようにしています。

(4)参考URL

予測で未来の経営リスクを回避せよ！ NECの「攻めのデータドリブン経営」(https://wisdom.nec.com/ja/feature/dxmanagement/2025100101/index.html)

NECのAI

NECは多くの企業からパートナーとして選ばれています。コンサルティングから運用までのすべてをワンストップで支援できるエンドツーエンドの対応力、世界トップクラスの技術力、AI活用人材の育成をサポートできること。このように、NECは広く、深くお客さまのAI活用を支援します。NECは今後も継続して、変革を成功に導く、安全・安心なAIの研究・開発を行い、お客さまのビジネス課題解決に貢献してまいります。

参考URL：BluStellar AI : BluStellar AI | NEC(https://group.nec/jp/ja/solutions/ai/)

本取り組みで活用したAIデータ分析プラットフォーム「dotData」について

dotDataはAIデータ分析プラットフォームです(注2)。データサイエンスのプロセスを完全自動化し、特徴量自動設計と機械学習自動化(AutoML)によって、AIの専門知識やコーディングなしで、業務データから特徴量の抽出、そして機械学習による予測モデルの構築まで、ワンストップでAIを開発することができます。 NECは、dotDataの日本市場での販売権を保有し、多くの企業さまへの導入実績があります(注3)。

本取り組みでのナレッジを基にしたサービスについて

部門責任者やマネジメント層を中心に、データに基づいた最適な意思決定を支援する「NEC経営戦略支援コックピット」を、2026年4月から提供開始しています(注4)。

※業績予測機能は現時点で未実装ですが、個別のご相談には対応しております。

NECは、価値創造モデル「BluStellar(ブルーステラ)」(注5)のもと、業種横断の知見と最先端テクノロジーによりビジネスモデルを変革し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導きます。そのコアテクノロジーであるAIにおいては、NEC開発のAIコア技術「cotomi」(注6)を中核としたAIサービスを展開しています。今後もサービスや機能の拡充などさらなる付加価値の創出とともに、セキュアで安全・安心なAIサービスの提供を通じて、お客さまの課題解決を目指します。

以上

(注1)AI Impact Awards and Summit(https://events.newsweek.com/aiimpact-us-2026)

(注2)NECで開発した技術と共にカーブアウトし、米国シリコンバレーで2018年に創業したdotData, Inc.(本社:米国・カリフォルニア州、CEO:藤巻 遼平)よって提供されているAI分析プラットフォームです。

(注3)AIデータ分析プラットフォーム“dotData”: 製品・サービス一覧 | NEC(https://jpn.nec.com/solution/dotdata/analysis_platform/index.html)

(注4)NEC、部門責任者の意思決定をデータ活用で支援する「NEC経営戦略支援コックピット」を提供開始 (2026年3月19日): プレスリリース | NEC(https://jpn.nec.com/press/202603/20260319_01.html)

(注5)

「BluStellar(ブルーステラ)」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開発・運用で研ぎ澄まされたNECの最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導き、お客さまを未来へ導く価値創造モデルです。

お客さまを未来へ導く価値創造モデルBluStellar : BluStellar | NEC(https://group.nec/jp/ja/solutions/nec-blustellar/)

(注6)

「cotomi(コトミ)」はNEC開発のAIコア技術の名称です。「こと」が「みのる」ようにという想いを込めており、お客さまと伴走するパートナーでありたいとNECは考えています。

生成AI : BluStellar AI | NEC(https://group.nec/jp/ja/solutions/ai/llm/)

＜本件のお問い合わせ先＞

NEC AIビジネス・ストラテジー統括部

ＡＩビジネス開発グループ

E-Mail：blustellar_ai@pmk.jp.nec.com