きちんとした見た目と快適な着心地の“伸びるスーツ”が夏仕様にアップデート！猛暑でもストレスフリーな「冷たいジャージースーツ」を発売

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤泰三）は、フォーマルな見た目と圧倒的な伸縮性を両立したジャージースーツを清涼仕様にアップデートし、6月2日（火）より「スーツスクエア」全店および、公式オンラインストアで発売します。

商品ページ：https://www.uktsc.com/ec/shop/g/g2006039265104/

働き方の多様化によりビジネスウエアのカジュアル化が進む一方、重要な会議やプレゼンの場などフォーマルな装いを求めるビジネスパーソンもいます。そうした背景を受け、スーツスクエアでは、2025年度よりスポーツウエアにも使われるジャージー素材を採用した「きちんと見えしながらも楽に着られるジャージースーツ」の取り扱いを開始。ジャケットを必要とするビジネスパーソンから、「動きやすく、かつ、きちんとして見える」と大きな反響をいただきました。お客さまからは、「夏場でも涼しくて疲れにくいスーツが欲しい」という声も寄せられていることから、汗ばむこの季節に最適なより涼しく、より軽くアップデートした「冷たいジャージースーツ」を企画しました。

本商品には、従来のストレッチ性はそのままに、優れた接触冷感が特徴のジャージー素材を新しく採用。羽織った瞬間にひんやりとした冷たさを感じることができます。表地は軽くて細い糸を独自の編み方にし、裏地にはメッシュ生地を使用することで抜群の通気性を実現。衣服内の蒸れを逃がし涼しさを維持します。身体への負担を軽減する軽い着心地で、大事な商談から移動の多い出張まで、夏のビジネスシーンをストレスフリーに過ごせるスーツとなっています。

【商品概要】

商品：冷たいスーツ by ジャージーfabric

色：１.ブルー/ブラウン、 ２.チャコールグレ―、 ３.ブルー/ライトグレー

柄：１.無地、２.チェック、３.ストライプ

素材：表地 ポリエステル85%、ポリウレタン15%、裏地 ポリエステル100%

サ イ ズ：YA3～7/A3～8/AB3～9/BE4～8（計23サイズ）※色によりサイズ展開が異なります。

販売価格：税込32,890円

販売店舗：スーツスクエア全店、公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。

■商品特徴ウールスーツのようなメランジ感のある表情をプリントで表現し、高級感ある見た目にジャージー素材特有の「膝の伸び」を抑えるため、クリースライン裏に樹脂加工を施しシャープな見た目を維持パンツの内側サイドにウエスト周りのストレスを自然に軽減するウエストゴムを採用■バイヤーコメント

商品第二部 マネジャー 佐藤 健吾（さとう けんご）

ビジネスウエアが多様化する中で、見た目の信頼感とストレスフリーな着心地を同時に求めるビジネスパーソンに応えるため、スーツスクエアではきちんと感とリラックス感を両立したジャージースーツを企画してきました。身体にフィットするシルエットながらストレッチ性があることで好評をいただいていましたが、今回はさらに快適さを追求するべく、接触冷感や通気性を追加して夏仕様に見直しました。汗ばむ季節でも清潔に保つことができるウォッシャブル機能も備えているので快適に着用ができます。