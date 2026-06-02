【静岡県伊豆の国市】※静岡県内初！家が巨大なアトラクションに！？大人も子供も夢中になる“宝探し”付き民泊「Re:home」が、伊豆の国市で地域活性の起爆剤に。

instead合同会社

instead合同会社（所在地：東京都高田馬場、代表社員：山本 和希）は

静岡県伊豆の国市にて、最大16名まで宿泊可能な一棟貸切別荘「Re:home（リーホーム）」をオープンいたしました。「伊豆長岡という素晴らしい温泉地を、いつまでも思い出に残る場所に」をコンセプトに、家全体を舞台にした“宝探し”アクティビティを導入。3世代家族や大型グループが、伊豆の豊かな自然と温泉を楽しみながら、全員が主役となって絆を深められる新しい滞在スタイルを提供します。

最高な宿に。

【宿を楽しむポイント】

1. チェックインから始まる「冒険」：家全体がアトラクションに

「Re:home」の最大の特徴は、宿泊者限定の「宝探し」体験です。リビングや寝室など、家中の至る所に隠された謎を解き明かし、お宝を目指すこの仕掛けは、お子様はもちろん大人も思わず熱中してしまう設計。雨の日でも退屈することなく、室内が最高のエキサイティング空間へと変わります。

宿に隠された謎を解いて宝箱の鍵を開ける。

2. 「16名・駐車場3台」の圧倒的キャパシティ。3世代・4世代旅行の悩みを解消

「大人数で旅行したいけど、ホテルの部屋が分かれてしまう」「駐車場が足りない」といった大型グループの悩みを解消します。16名まで宿泊可能な一棟貸しスタイルは、親戚の集まりやサークル合宿、友人家族との合同旅行に最適。広いキッチンとリビングで、伊豆の食材を囲むホームパーティーも可能です。

1階にはパブ・スナックが併設されており、貸し切りでの利用もできます。

3. 「宿泊×地域貢献」：近隣日帰り温泉との共存共栄

「Re:home」は施設内に温泉がないため、周辺に点在する豊富な日帰り温泉施設への回遊を推奨しています。ゲストには「家」の自由さとプライベート感を提供しつつ、地域の名湯を楽しんでもらうことで、観光地・伊豆の国市全体の活性化に貢献。地域と宿泊客をつなぐ新しい「ハブ（拠点）」を目指します。

今後は地域全体を利用した謎解きイベントを企画する予定です。

【施設概要】

施設名: Re:home（リーホーム）

所在地: 静岡県伊豆の国市長岡1098-22

最大収容人数: 16名

設備: 1棟貸切、無料駐車場3台、フルキッチン、宝探しキット完備

アクセス: 伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅からバスで10分、三島駅から車で25分

予約方法: Airbnbより受付

https://www.airbnb.jp/rooms/1689058832474999926?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=8a5d2204-bc36-4da7-a5a4-02f7be699618(https://www.airbnb.jp/rooms/1689058832474999926?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=8a5d2204-bc36-4da7-a5a4-02f7be699618)

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