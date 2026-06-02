派遣スタッフへの生成AI実践研修を開始　実務直結型のオリジナル研修でスキル習得を支援

ヒューマンホールディングス株式会社

総合人材サービス会社のヒューマンリソシア株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 哲雄、以下「当社」）はこのたび、派遣スタッフ向けのオリジナル研修を開発し、生成AI活用スキルを備えた事務派遣スタッフの育成を開始します。

本研修は、延べ1万人超の法人担当者向けに実施してきた生成AI研修のノウハウをもとに、派遣スタッフ向けに再設計したもので、基礎知識から派遣スタッフの実務を想定した活用方法までを学ぶ、実践型のオリジナル研修です。全3回のライブ型のオンライン研修で、当社の派遣スタッフは無料受講いただけます。2026年度は6月23日スタートの第1タームを含め5タームの開催を予定しており、500名の参加を見込んでいます。

【本件のポイント】

・派遣スタッフへの生成AI実践研修「Gen-Pro Light」を開始、全3回を無料で提供

・事務職での実務に即したオリジナル研修で、明日から使える実践的なスキル習得をめざす

・2026年度は500名の育成を計画、派遣スタッフのスキル向上を支援

■背景・概要

生成AIの普及により、文書作成や情報整理、資料作成、問い合わせ対応、業務上の課題解決など、AIを活用できる場面が広がっています。これにより事務職に求められるスキルも変化しており、従来のOAスキルに加え、AIを適切かつ安全に活用し、業務効率化や生産性向上につなげる力が求められています。実際に、AI関連のツールを使用する求人案件は、2022年度以降毎年1.5倍以上増え続けており（※）、事務職で働く派遣スタッフにおいても、AIを活用しながら業務を進める場面が増えることが見込まれます。

このような背景を受け当社は、派遣スタッフが生成AIを業務の中で活用できる力を身につけることが、スタッフ自身のキャリア形成や就業機会の拡大につながるとともに、派遣先企業の業務効率化にも貢献すると考え、派遣スタッフ向けの生成AI研修を開発しました。

本研修は、事務職で働く派遣スタッフが実務で必要とするシーンを想定した内容のオリジナル研修で、当社に登録している派遣スタッフは無料で受講いただけます。初心者であるライト利用層を対象とした研修から開始し、今後はより高いスキル取得をめざす応用編も計画しており、初年度となる2026年は500名へのAIスキル育成を計画しています。

※）当社の2022年4月から2026年4月までの求人案件より算出

■研修内容

生成AI実践プログラム「Gen-Pro Light（ジェンプロ ライト）」は、「楽しんで、試して、広げよう」をコンセプトに開発した、事務領域で働く派遣スタッフ向けの研修です。AIの理解から実践的な活用方法、演習までを全3回で学ぶ、ライブ型のオンライン研修です。企業向けに生成AI活用を支援してきたノウハウをもとに、先行して実施したプレ研修にて派遣スタッフから要望の高かったExcelを使用した業務の効率化やバナー制作、クリエイティブ業務など、実務での活用シーンをカリキュラムに組み入れ、「明日から使える」AIスキルの習得をめざします。

＜研修概要＞- 研修名： 生成AI実践プログラム「Gen-Pro Light（ジェンプロ ライト）」- 対 象： 当社に登録している派遣スタッフ（未登録の方は登録手続き後に申し込みいただけます）- 形 式： オンライン研修（ライブ型・演習あり）- 受講料： 無料- 開催日時： 第1タームは以下の日程で開催。時間は各回19時～20時6月23日（火）Step1：基礎編（基礎知識、リスク管理など）7月7日（火）Step2：応用編（業務別プロンプト活用術）7月21日（火）Step3：定着編（ワークショップ形式の実践演習）※第2ターム以降は、8月、10月、12月、2027年2月の開始を予定しています。- 定 員：各回100名詳細・申し込み先 :https://staff.resocia.jp/seminar/gen-pro-light

■今後の展開

＜プレ研修参加者の声＞- 生成AIへの漠然とした不安が解消された- 自身の業務にすぐ活かせるイメージが湧いた- メール作成など、定型業務の負担が大きく軽減されそうだと感じた- 今まで時間がかかっていたExcelの関数作成などでも、積極的に使ってみたい

AIをはじめとするテクノロジーの急速な進化により、派遣スタッフの多くが活躍する事務領域では、業務内容や求められるスキル、働き方は、今後も大きく変化していくことが予想されます。

当社ではこれまで、グループの教育ノウハウを活用し、社会に求められる人材を育成し、派遣する「育成型派遣」に取り組み、RPAオペレーターや、建設分野におけるBIM/CIMオペレーターを育成し、派遣してきました。このたびの生成AI活用研修をはじめ、今後も求められるスキル習得に向けた研修ラインアップを拡充し、自身のスキルを高め、キャリアの可能性を拡げたい派遣スタッフに対して、学び、新たなスキルを習得する機会の提供に取り組んでまいります。

＜ヒューマンリソシアについて＞

総合人材サービス会社として、人材派遣、人材紹介、デジタル活用による業務受託（BPaaS）、DXソリューションの導入・活用支援を全国27拠点で展開しています。1988年創業以来、教育事業を基盤とするグループの強みを活かし、社会に必要とされる人材の育成と提供を行ってきました。近年は、AI・RPAなどのデジタル技術を活用し、生産性向上や業務変革支援にも注力しています。人材サービスとデジタル活用を組み合わせ、企業の人材課題の解決と、労働人口減少という社会課題の解消に向けた取り組みを進めています。

●ヒューマンリソシアWebサイト： https://resocia.jp

＜ヒューマングループについて＞

1985年の創業以来「為世為人」を理念に掲げ、教育を中核に人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開。国内340拠点以上、海外4カ国4法人のネットワークによる独自のシナジーを活かし、深刻な「労働人口減」の解決に挑んでいます。海外人材の活用、介護・保育による国内労働力の確保、AI・DXによる生産性向上、社会人教育のリスキリングを通じ、時代に即した労働環境の革新と質の高いサービスを提供します。

●ヒューマンホールディングスWebサイト： https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンリソシア株式会社

●代表取締役： 高橋 哲雄

●所在地： 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金： 1億円

●URL： https://resocia.jp