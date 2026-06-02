ゴルフメジャー大会連続100回出場、史上2人目の快挙を記念　アダム・スコット選手大会着用ポロシャツ2種　2026年6月15日（月）発売

株式会社ユニクロ

ユニクロは、グローバルブランドアンバサダーでプロゴルファーのアダム・スコット選手が2026年6月に開催される全米オープンゴルフ選手権（アメリカ・ニューヨーク州）において着用するウェアを、6月15日（月）よりユニクロの店舗およびオンラインストアで発売します。

全米オープンゴルフ選手権は、年に4回開催されるゴルフのメジャー大会のひとつで、毎年6月にアメリカで開催されます。アダム選手は、本大会への出場をもって、ゴルフのメジャー大会連続100回出場を達成予定で、これは史上2人目となる快挙です。この偉業を記念し、ユニクロおよびアダム選手のロゴを配した特別仕様のデザインと、ロゴの入っていないデザインの2種類を展開します。（ロゴ入りデザインは一部店舗とオンラインストアでのみの取り扱いとなります。）

吸汗性と速乾性に優れたドライEXの素材と、肩まわりの動きを妨げない袖や脇下の細かい設計で、着用時の快適さや動きやすさを実現。特別な糸で仕上げた生地は、ポリエステル素材でありながら、マットで上品な見た目が特長です。ライトグレー、ブラウン、ネイビー、ブラックの4色展開で、同系色で構成したカラーブロックが立体感のある表情を演出します。高い機能性とファッション性を兼ね備えたLifeWearとして、ゴルフプレーやアクティブなシーンだけでなく、日常でも活躍する一枚です。

アダム・スコット選手 コメント

ユニクロのドライEXポロシャツは、長年の私のお気に入りのアイテムのひとつですが、今回のモデルは特に素晴らしい仕上がりです。ニットライクでテーラード感のある生地が、洗練された見た目と快適な着心地を両立しており、どのような場面でも活躍すると思います。

商品概要（写真はロゴ付きモデル）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68741/table/146_1_736b133ef56a3579a76a59b5a79aa4a0.jpg?v=202606021251 ]

※XS, XXL - 4XLはオンラインストアのみ展開

※ロゴ付きモデルは、一部店舗またはオンラインストアで販売。

アダム・スコット選手の特集ページ

https://www.uniqlo.com/jp/ja/contents/ambassador/adamscott/

アダム・スコット選手について

オーストラリア・アデレード出身。世界トップクラスのプロゴルファー。2002年のマスターズ・トーナメントに初出場で9位入賞を果たしました。ユニクロのグローバルブランドアンバサダーに就任した直後の2013年4月には、オーストラリア人として初めてマスターズ・トーナメントで優勝の栄光に輝いています。2026年6月に開催される全米オープンゴルフ選手権への出場をもって、ゴルフのメジャー大会連続100回出場という偉業を達成します。

グローバルブランドアンバサダーについて

ユニクロは、世界をリードする卓越したアスリートたちをグローバルブランドアンバサダーに迎え、ユニクロブランドとLifeWearコンセプトを広める活動を行っています。その中で、彼らの世界最高のパフォーマンスをサポートするとともに、そこで得たプロフェッショナルな視点を活かしてあらゆる人々の生活をより快適にするこれまでにない新しい価値を持ったLifeWear（究極の普段着）を創造していきます。さらに、グローバルブランドアンバサダーとの活動を通じて世界各地との結びつきを強め、地域社会への貢献も推進していきます。