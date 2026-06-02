株式会社BULL、H3ロケット6号機の打上げ成功に向け、国内外の衛星・ロケット開発チームと結集

株式会社BULL

株式会社BULL（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役社長／CEO：宇藤恭士、以下「BULL」）は、有限会社オービタルエンジニアリング、VERTECS開発チーム（代表：国立大学法人九州工業大学）、国立大学法人静岡大学、株式会社中央エンジニアリング、国立大学法人東京科学大学、オランダInnovative Solutions In Space社、Space BD株式会社、フランスUnseenlabs社等、H3ロケット6号機（30形態試験機）に搭載予定の衛星・ペイロード開発関係者と合同で、間近に迫ったH3ロケット6号機の打上げ成功を祈念し、当該ロケットを打ち上げる国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）およびその関係者への「千羽鶴贈呈式」を執り行いました。

合同贈呈式の様子。千羽鶴を掲げ、打上げ成功を誓い合う衛星関係者とJAXA H3プロジェクトチーム 有田プロジェクトマネージャ（写真一番左）

本企画は、技術的な検討と準備を万全に尽くしたロケット側（運ぶ側）と衛星側（運ばれる側）のメンバーが、国境や産学官の垣根を超えて「全員の想いを一つに、確実にミッションを成し遂げよう」という強い意志のもとで実現したものです。

贈呈された千羽鶴は、H3ロケットの機体カラーをモチーフに、業務の合間を縫って一羽一羽丁寧に折り上げられたものです。贈呈式では、これまでの技術的な取り組みと互いの情熱を称え合うとともに、軌道投入とその後の各衛星ミッション成功への強固なリレーを誓い合いました。固い結束と想いが詰まった千羽鶴は、打上げ当日まで、宇宙へ旅立つH3ロケット6号機と衛星の旅路をH3関係者の傍で見守る予定です。

H3ロケット6号機へ搭載する装置を前にBULLメンバー一同の集合写真

H3ロケット6号機の打上げは、2026年6月10日9時53分59秒～11時52分46秒に予定されています。株式会社BULLでは、本ミッションの成功に向けて、最後まで関係各所と緊密に連携し、万全の体制で臨んでまいります。当日の模様は、JAXAによるLIVE中継も予定されておりますので、ぜひ皆様も応援のほどよろしくお願いいたします。

株式会社BULLについて

- JAXA公式：H3ロケット6号機（30形態試験機）のライブ中継を見よう！https://fanfun.jaxa.jp/countdown/h3f6/live-public_viewing.html- 栃木県・宇都宮市開催：ロケット打上げパブリックビューイング＆航空宇宙セミナー 参加者を募集します！（栃木県庁 研修館講堂 開催）※参加申込締切：2026年6月5日https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/startup/h3launch.html

BULLは「地球内外の惑星間の行き来を『当たり前』に」をビジョンに掲げ、「天体への（再）突入技術を活かし宇宙利用サービスを安価・簡潔に提供」することを目指すスタートアップ企業です。栃木県宇都宮市を拠点とした産学官連携による事業を推進しています。宇宙デブリの発生を防止する装置開発、軌道利活用のための微小重力実験衛星・装置の開発を進め、新たな時代の宇宙開発におけるSDGsに貢献します。

写真：3周年の記念撮影（BULL平出拠点にて）

社名 ：株式会社BULL（ブル）

本社 ：栃木県宇都宮市平出工業団地43－103

代表者 ：代表取締役 / CEO 宇藤恭士

設立 ：2022年11月

事業内容：宇宙デブリ対策事業、軌道利活用関連事業

URL ：https://bull-space.com/

※2026年6月1日付で本社住所が変更となりました。新しい本社住所は「栃木県宇都宮市平出工業団地43－103」になります。