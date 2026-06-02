「サラヤ針捨てBOX専用クランプ式ブラケット」新発売　設置場所の選択肢を広げる新オプション

サラヤ株式会社

サラヤ株式会社（本社：大阪／代表取締役社長：更家悠介）は、2026年5月27日（水）に、医療廃棄物回収容器「サラヤ針捨てBOX専用クランプ式ブラケット」を発売したことをお知らせいたします。

※サラヤ針捨てBOX 1.5L（左）、1L（右）での使用例。針捨てBOXは付属しておりません。

サラヤ針捨てBOX専用クランプ式ブラケットは、医療・介護現場での使用シーンを考慮し、針捨てBOXを必要な場所へ柔軟に設置できるよう開発した専用ブラケットです。従来のオプションに追加するラインアップとして、クランプ部分は縦・横の両方向に対応。天板などへの設置を可能とし、さまざまな形状の回診カートや点滴スタンドなど、幅広い箇所に設置できます。また、各規格に対応した3つのラインアップを展開しています。

商品特徴- 回診カートの天板や点滴スタンドなどに設置可能- 金具の向き（ハンドル部分）は縦・横に対応。工具（ドライバー）1本で簡単に切り替え可能- 各規格に対応した3つのラインアップを展開商品詳細

規格等：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56238/table/165_1_1fa6113a036062256bfce6ace4cea43d.jpg?v=202606021251 ]

※「サラヤ針捨てBOX」対応規格以外および他社製品には使用できません。

発売日：2026年5月27日（水）

製品情報ページ：

https://med.saraya.com/products/kankyoeisei/45313.html

クランプ式ブラケット単品イメージ

クランプ部分は、縦・横の両方向に対応

左から、1L／1.4L用 1.5L用 3.2L用各針捨てBOX規格での設置イメージ左から、1.4L赤色半透明 1.5L 3.2L赤色半透明

※サラヤ針捨てBOXは付属しておりません。

針刺し切創防止のためのサラヤの取り組み

医療・介護現場や公共の場での廃棄時、ゴミ回収時の針刺し切創を防止するため、業務用サイズから在宅医療向けの携帯用ミニサイズまで、幅広い規格の廃棄容器（全11規格）を販売し、動画やポスターによる適切な廃棄方法の案内・啓発を行っています。

詳しくはこちら

https://med.saraya.com/products/harisute/