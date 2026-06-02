「第35回YOSAKOIソーラン祭り」にBOAT RACEが協賛！ 大通公園西６丁目野外ステージにブース出展

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区六本木）は、2026年6月10日（水）から14日（日）まで開催される「第35回YOSAKOIソーラン祭り」に協賛いたします。期間中、会場内・大通公園西6丁目野外ステージに特設ブースを設置し、様々なステージイベントを実施します。

札幌の大通公園をメイン会場に、北海道の初夏の一大イベントとして多くの来場者で賑わうYOSAKOIソーラン祭り。昨年に続いて２回目となる今回の協賛では、当会がオフィシャルパートナーを務める「北海道コンサドーレ札幌」とのコラボレーションで祭りをさらに盛り上げます。

6月13日（土）は、北海道むかわ町出身、アカデミー育ちのDF・中村桐耶選手によるトークショーを実施。また、14日（日）は、オフィシャルダンスドリルチーム「コンサドールズ」によるYOSAKOIソーラン演舞を披露します。

また、期間中はフォトスポットやボートレーサーに必要な「反射神経」に関するチャレンジゲーム、じゃんけん大会や大ビンゴ大会等の参加型プログラムに加え、13日（土）・14日（日）は注目のYOSAKOIソーラン全6チームによる華麗なパフォーマンスも披露します。

北海道出身の現役ボートレーサーは現在8名登録され、その内4名がヤングレーサー（満30歳未満の若手レーサー）です。しかし、ボートレーサー約1,600名に対し、北海道出身者は1%未満であり、当会では北海道の主要行事・イベントへの協賛等を通じ、ボートレースの魅力発信及びボートレーサー募集活動を強化しています。

イベント概要

（１）北海道コンサドーレ札幌 木戸柊摩選手トークショー

■日時

6月13日（土）12:30～12:50

■出演者

[北海道コンサドーレ札幌] 中村 桐耶

[MC] 二階堂 ハイジ

■内容

中村選手に、地元・北海道への熱い想いや、ピッチ復帰に向けた決意を語っていただくほか、「BOAT RACE」にまつわるクイズに挑戦していただきます。

(C)2026CONSADOLE（２）コンサドールズYOSAKOIソーラン演舞

■日時

6月14日（日）

【1回目】15:00～【2回目】17:00～

■出演者

コンサドールズ

(C)2026CONSADOLE（３）YOSAKOIソーランチーム演舞

■日時

6月13日（土）・14日（日）※各日3ステージ

13日（土）:【1回目】11:00～【2回目】14:00～【3回目】19:00～

14日（日）:【1回目】11:00～【2回目】14:00～【3回目】18:00～

■参加チーム

各日YOSAKOIソーランチーム3組

（４）大ビンゴ大会

■日時

6月13日（土）15:00～16:00

■内容

6月10日（水）のイベント開始時から大ビンゴ大会開催までに特設ブースにご来場いただき、ブース内コンテンツを体験・参加いただいた方限定でビンゴ券を配布します。

※ビンゴ券はお一人様1枚限り、各日数量限定（なくなり次第終了）

本券をお持ちの上でステージ前にお集まりいただいた方々を対象に、豪華景品が当たる大ビンゴ大会を実施します。

（５）じゃんけん大会

■日時

6月13日（土）・14日（日）※1日3回、不定期開催

■内容

ステージ前にお集まりいただいた来場者の皆様とのじゃんけんを実施します。

勝者にはクオカード2,000円分をプレゼント！

（６）反射神経チャレンジ（参加賞あり）

6月13日（土）・14日（日）に、ボートレーサーに必要な能力である「反射神経」をテーマにしたチャレンジゲームを実施します。条件をクリアすると景品をプレゼント！

※数量限定

（７）フォトスポット

開催期間中、YOSAKOIソーラン×BOATRACEの世界観に没入できるフォトスポットを設置。撮影いただいた方にはオリジナル缶バッジをプレゼントするほか、SNSに投稿いただくと会場前のフードパークで使用できるお食事券200円分をプレゼント！

※数量限定

（８）ボートレースの魅力紹介ブース

開催期間中、ボートレースという職業の魅力や道内出身レーサーを紹介します。

ボートレーサーになるための基準もあわせて紹介しています。ぜひお立ち寄りください！

（９）テレボート会員入会キャンペーン

開催期間中、会場で当日テレボートに新規入会された方を対象に、クオカード(500円分)等が当たる抽選会に参加できます。

※数量限定