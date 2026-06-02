「From AQUA 谷川連峰の天然水」にSuicaのペンギンラベル登場！数量限定で6月9日に新発売！

株式会社JR東日本クロスステーション- 株式会社 JR 東日本クロスステーション ウォータービジネスカンパニー（所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：竹内 健治）は、“落ちないキャップ”でおなじみの「From AQUA 谷川連峰の天然水」から、「From AQUA 谷川連峰の天然水 Suicaのペンギンラベル」を、2026年６月９日（火）に数量限定で発売します。- 現在JR東日本にて展開中の「Penguin Years」キャンペーンの一環として、今年の夏は「Suicaのペンギン」をモチーフとした3種類の限定ラベルでアキュアの自販機を盛り上げます。

■商品詳細

・商品名

From AQUA 谷川連峰の天然水 Suicaのペンギンラベル

・容器

ペットボトル

・容量

550ml

・価格

120円 ※税込価格

・販売箇所

１．JR東日本のエキナカにあるアキュアの自販機

発売日：2026年6月9日（火）

※ 数量限定品のため一部の自販機のみでの販売となります

※ 自販機では３種類のラベルのうちいずれかがランダムに出てきます（種類は選べません）

※「From AQUA 白神山地の天然水」を販売しているエリアでも販売いたします

※ 順次販売開始となります

２．アキュア公式オンラインストア（https://ec.shop.acure-fun.net/Shop.jsp）・

JRE MALLアキュアドリンクショップ（https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s009）

発売日：確定次第、アキュア公式ホームページにてご案内します。

※ケース売りにおいては、１ケースの中に３種類のラベルがランダムに入っています

（３種類の本数は必ずしも同数ではありません）。

・商品ページ

https://www.acure-fun.net/products/water/tanigawatennensui_suicapenguin2026.html

・今後の予定

7月以降、首都圏中心に数台、Suicaのペンギンのラッピング自販機を順次展開予定

■「Penguin Years」について

JR東日本では、2026年度末をもって卒業する「Suicaのペンギン」について、これまでのご愛顧への感謝をお伝えするため、３月より「Penguin Years」キャンペーンを展開しています。

特設WEBサイトでイベントやグッズ情報、歴史を振り返るコンテンツを掲載するなど、これまでSuicaを利用してきたお客さまが「Suicaのペンギン」との思い出を改めて楽しめる機会となっています。

特設WEBサイト：https://www.jreast.co.jp/suica/penguinyears/

■開発者のコメント

2001年から長きにわたり多くのお客さまに親しんでいただいたSuicaのペンギンが、2027年3月新しい場所へと飛び立っていきます。アキュアでも、これまでのご愛顧に感謝をお伝えしつつ、皆さまにSuicaのペンギンとのこれまでの歳月を改めて振り返っていただける機会を作れればという思いから、このたびFrom AQUAの「Suicaのペンギンラベル」を数量限定でお作りしました。

約25年という長い間、皆さまの歩んでこられた日々のワンシーンの片隅に、Suicaのペンギンがちょこんとたたずんでいたかもしれません。この商品が、あの日、あの時の大切な景色を思い出すきっかけになれることを願っています。

■From AQUAについて

From AQUAは、皆さまの毎日にうるおいや癒やしのひとときをお届けするミネラルウォーターのブランドです。

採水地別に「谷川連峰の天然水」「白神山地の天然水」の２種のミネラルウォーターを販売していますが、いずれもカチッと固定される“落ちないキャップ”を採用しており、キャップを落とす心配がないので移動中にも最適です。 ※ 瓶商品やラベルレス商品等、一部、“落ちないキャップ”を採用していない商品もあります

ブランドページ：https://www.acure-fun.net/products/fromaqua/

＜主なラインナップ＞

谷川連峰の天然水（550ml/300ml）白神山地の天然水（550ml/300ml）