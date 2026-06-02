SCS評価制度を活用したセキュリティレベル向上の実践セミナー開催～評価項目の充足ではなく、事業継続に資する対策強化へ～

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関根 太郎）は、2026年6月17日（水）にAIセキュリティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：堀居 隆生）と、「SCS評価制度を活用したセキュリティレベル向上の実践セミナー～評価項目の充足ではなく、事業継続に資する対策強化へ～」を共同開催します。

＜セミナー詳細・申込はこちら＞(https://jp.security.ntt/news/seminar_20260529/)

こんな方におすすめ

セミナー概要

- 取引先・委託先からのセキュリティ要求に、今後どう備えるべきか悩んでいる方- 製造業・流通業・情報通信業などのサプライチェーンを構成する企業の経営層および情報システム部門責任者- セキュリティ対策および ISMS・NIST CSF 等の運用を担当する実務担当者- 調達・購買・法務部門など、取引先のセキュリティ評価・契約管理を担当する方- 品質保証・内部監査・リスクマネジメント部門の担当者- まずは自社の現状整理と優先順位付けから始めたい方- その他、本テーマに興味・関心のある方

サプライチェーン攻撃が深刻化する中、取引先・委託先を足がかりに被害が波及し、業務停止やサービス中断に直結するケースが増えています。

こうした背景のもと、経済産業省が主導する「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」の構築方針が2026年3月に正式確定し、制度開始は2026年度末頃が見込まれています。

制度への対応は、評価項目を形式的に満たすだけでは不十分です。重要なのは、制度を機会として自社のリスクを可視化し、優先順位を付け、実際のセキュリティレベルの向上につなげることです。

本セミナーでは、制度の最新動向と要求事項の意図を整理した上で、対応計画の立案から経営層への説明まで、事業継続・取引継続に資する実践的な実務論点を解説します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/125765/table/50_1_701d0c33922361313043b04c245542ba.jpg?v=202606021251 ]

＜セミナー詳細・申込はこちら>(https://jp.security.ntt/news/seminar_20260529/)

NTTセキュリティ・ジャパンについて

NTTグループのセキュリティに関わる高度な人財と研究開発成果、そして20余年以上にわたるサイバー脅威との戦いで磨き続けてきた独自のサイバーインテリジェンスと脅威検知・対応能力を結集した、サイバーセキュリティ専門事業者です。リスク予測から診断、防御、脅威検知、インシデント対応、復旧まで一貫した「プロアクティブサイバーディフェンスサービス」の提供により、お客様・社会を守り、安心・安全なデジタル社会の実現に貢献します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/125765/table/50_2_61674267e245b9a21541b1905a429822.jpg?v=202606021251 ]【本件お問い合わせ先】

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

マーケティング部

Email: nsj-pr@security.ntt