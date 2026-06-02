Klook、ブランドキャンペーン「旅だって、進化する」を始動 ー アンバサダーに井上咲楽さんが就任

Klook Travel Technology Limited

世界中の観光・交通・通信・宿泊を予約できる旅行・体験予約アプリ「Klook（クルック）」は2026年6月2日（火）より、女優の井上咲楽さんをキャンペーンアンバサダーに起用し、「旅だって、進化する」をタグラインに掲げた新ブランドキャンペーンを始動します。

様々な旅行予約サイトや旅行商品が登場し、特定の観光施設に旅行者が集中するなど、海外旅行の計画はかつてないほど複雑化しています。情報が溢れる現代において、旅行者は「限られた時間の中で最適な選択をしなければならない」という課題に直面しています。そのような複雑性を排除するため、観光施設のチケットやアクティビティ、日本語現地ツアーから、eSIM・鉄道・ホテルまで、海外旅行に必要なあらゆるものをアプリひとつで簡単に事前手配できるのがKlookの特徴です。また、旅先の必需品を事前予約するのは旅の計画の序章です。Klookなら、憧れのエッフェル塔チケットからドラマにも登場するクロワッサン作り体験まで、旅行者は豊富な商品群の中から定番の体験や思いがけない体験を組み合わせ、「自分だけの旅」を作り上げることができます。

本キャンペーンで、Klookは新しい旅の形を提案します。定番の予約をスマートにこなし、自分だけの特別な体験に出会うまでのプロセスをアプリひとつに詰め込むことで、旅行者はストレスなく海外旅行の計画を完結することができます。それは単に目的地を目指すだけの旅ではなく、旅行者が旅の計画段階から自分の興味に合わせて「思いがけない体験」に出会えることを意味します。

1. キャンペーンアンバサダーに井上咲楽さんが就任

数多くの旅番組やプライベートでの海外旅行経験を持ち、等身大で旅を楽しむ姿勢が幅広い世代から支持を集める女優の井上咲楽さんに、Klookのキャンペーンアンバサダーとして就任いただきました。井上さんには今後、ご自身のYouTubeチャンネルやInstagramなどのSNSを通じ、Klookを活用した「進化した旅のスタイル」をリアルな視点で発信していただく予定です。

【井上咲楽さんからのコメント】

「私にとって、旅は新しい自分に出会える大切な時間です。Klookを使うと、ガイドブックに載っていないようなワクワクする体験を発見でき、移動手段やeSIMまでアプリひとつで直感的に準備できるので、いつも驚かされます。今回のキャンペーンを通じて、旅がもっと自由に、もっと便利に進化し、皆さまが自分だけの忘れられない旅の瞬間を見つけるきっかけになれば、とても嬉しいです！」

キャンペーン特設ページ：https://www.klook.com/ja/tetris/promo/klook-japan-brand-campaign/

■井上咲楽さん プロフィール

栃木県芳賀郡益子町出身。第40回ホリプロタレントスカウトキャラバンにて特別賞を受賞。ABC「新婚さんいらっしゃい!」NHKE「サイエンスZERO」に出演中。趣味はマラソン、発酵食品を使った料理など。フルマラソンの自己ベストタイムは3時間20分20秒(ネットタイム）。料理本「井上咲楽のおまもりごはん（主婦の友社）」「井上咲楽の発酵、 今日何作る？何食べる？」、エッセイ本「じんせい手帖（徳間書店）」を発売。

2. Klookクリエイターが集結！「Klookクリエイターフェスタ2026」開催

キャンペーンアンバサダーの井上咲楽さんをはじめ、SNSで影響力を持つ「Klookクリエイター」たちが一堂に会し、忘れられない旅の経験や、現地での失敗談、そして旅のトレンド情報を語り尽くすトークイベントを原宿にて開催します。また、会場では来場者限定の海外旅行がお得になるクーポンを配布します。

- 名称： Klookクリエイターフェスタ2026- 日程： 2026年7月4日（土）・5日（日）11:00～20:00（予定）- 会場： ラフォーレミュージアム原宿（ラフォーレ原宿 6F）- 出演者一覧（敬称略・順不同・予定）：◦ Day 1： 井上咲楽、macoto、sayako.、関西弁CA / Ryucrew、スカートで旅するCHIERU、ハングルノート加藤、丸岡えつこ、おのだ、あん旅、おさだ、りゅうたドス。◦ Day 2： 福田フェイフェイ、ゆたせな、清川果林、よろこび、吉田さんファミリー、アヤノダガネ、エミリン- 内容：◦ キャンペーンアンバサダー 井上咲楽さんによるトークセッション◦ Klookクリエイターによるトークセッション◦ 予約サポートデスク◦ 来場者限定クーポン配布- イベント特設ページ：https://www.klook.com/ja/tetris/promo/klook-kreator-event-2026/

3. キャンペーンローンチ記念！特別クーポン配布

キャンペーン開始を記念し、世界中のアクティビティやホテル、交通手段がお得になるクーポンを配布します。

【配布期間】6月17日（水）18:00 ～ 6月30日（火）23:59

【カテゴリー別クーポン*】

- 現地ツアー・体験アクティビティ： 20%OFF- Klook eSIM： 20%OFF- 貸切空港送迎：10%OFF- レンタカー： 10%OFF- 観光施設チケット：5%OFF- 鉄道パス：5%OFF- ホテル： 5%OFF- 海外ディズニーリゾート： 5%OFF

【国別クーポン*】

- 対象国：韓国、台湾、香港、タイ、ベトナム、シンガポール、オーストラリア、アメリカ、フランス、スペイン、イタリアなど：最大10%OFF

*クーポンの条件は、利用規約をご確認ください。

【Klook（クルック）について】

Klookは、世界中の観光・交通・通信・宿泊を予約できる旅行・体験予約アプリです。世界中の観光施設チケットやツアー、交通機関、eSIM/Wi-Fi、レンタカー、ホテルまで、旅先で必要なもの全てをお届けしています。2014年の設立以降、いつでもどこでも、旅行者がワクワクする瞬間をサポートしています。

Klook（日本語版）：https://www.klook.com/ja/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klook&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klook&hl=ja)

iOS: https://itunes.apple.com/JP/app/klook/id961850126

【日本での実績】

当社は2017年9月に日本法人を設立し、訪日外国人観光客向けの旅行・体験商品によるインバウンド事業を開始しました。JTB、JR西日本、JR九州、小田急電鉄ほか多数のパートナーと提携し、200か国以上に広がるKlookユーザーに日本の魅力をアピールしています。2019年4月には日本語版サービスをリリースし、日本人向け海外旅行商品を提供開始。2020年6月に国内の旅行・レジャー商品をリリースし、インバウンド・アウトバウンド双方で培った商品ラインナップや強みのテクノロジーを生かして、日本人の国内旅行・レジャー市場も強化しています。

【Klook Travel Technology Limited 会社概要】

社名： Klook Travel Technology Limited（クルック・トラベル・テクノロジー・リミテッド）

本社： シンガポール （71 Robinson Road, #06-03, Singapore 068895）

代表者： 共同創業者兼CEO, 林照圍（英語名：イーサン・リン）

設立： 2014年9月

事業内容：旅行・体験予約サイト「Klook」の開発および運営

URL： https://www.klook.com/

【Klook Travel Technology合同会社 会社概要】

社名 ： Klook Travel Technology合同会社

日本本社 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号WeWorkリンクスクエア新宿16階

設立： 2017年9月

事業内容： 旅行・体験予約サイト「Klook」の開発および運営

URL： https://www.klook.com/ja/