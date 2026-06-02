SB C&S、「2026 CrowdStrike JAPAC Champion of the Year Award」を受賞

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）に在籍するエンジニアが、クラウドストライクが開催した「2026 JAPAC パートナーシンポジウム」において、「2026 CrowdStrike JAPAC Champion of the Year Award」を受賞しました。本賞は、CrowdStrike Falcon(R)︎プラットフォームに関する高度な技術知見と、優れた技術支援力およびパートナー支援への貢献を評価するものです。

「JAPAC パートナーシンポジウム」は、クラウドストライクの販売パートナー、ディストリビューター、サービスプロバイダー、およびテクノロジーアライアンスパートナーが一堂に会し、お客さまへの提供価値の向上とクラウドストライクビジネスの拡大を目的として開催されるイベントです。

「CrowdStrike JAPAC Partner Awards」は、クラウドストライクのソリューションおよびマネージドサービスの提供拡大、エンタープライズレベルのサイバーセキュリティへのアクセス向上、ならびに進化する脅威環境に対応したセキュリティ体制のモダナイズに貢献したパートナー企業および個人を表彰するものです。今回受賞したSB C&Sのエンジニアは、CrowdStrike Falconプラットフォームに関する高度な技術知見を生かし、販売パートナーやお客さまに対する技術提案、PoC、導入支援を推進してきました。さらに、パートナー企業向けの技術トレーニングの実施や、社内外のエンジニアコミュニティにおける積極的な情報発信を通して、パートナー企業の技術力向上を支援し、Falconプラットフォームの活用拡大およびお客さまのセキュリティ強化に貢献しており、これらの取り組みが高く評価されました。

SB C&Sは、今後もクラウドストライク製品・サービスに関する提案・導入支援体制を強化し、販売パートナーとともに、お客さまの安心・安全なIT環境の構築とサイバーセキュリティ対策の高度化に貢献していきます。

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