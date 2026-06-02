【シェラトン都ホテル大阪】夏の果実を使用したスイーツで「人魚姫」の世界を表現「プリンセスアフタヌーンティー ～マーメイド～」販売

株式会社近鉄・都ホテルズ

シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間、レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）にて、「プリンセスアフタヌーンティー ～マーメイド～」を販売します。

アンデルセン童話「人魚姫」をテーマに、貝殻やサンゴなどをモチーフにしたスイーツで、海の世界を表現しました。ココナッツのパンナコッタ、桃、青いゼリーなどを層にし、三叉の槍に見立てたチョコレートを刺した見た目も涼しげなグラスデザートや海底をイメージしたトロピカルフルーツのムースなど、夏のフルーツを使用したスイーツをお楽しみいただけます。セイボリーは物語の舞台であるデンマークの伝統料理「フリカデラ」を挟んだフォカッチャサンドなど、4種類ご用意します。また、アフタヌーンティーのスイーツが楽しめるディナーコースもご用意しますので、アフタヌーンティーの提供時間にご利用いただけないという方やお仕事帰りのディナーにおすすめです。

【販売期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

プリンセスアフタヌーンティー ～マーメイド～

【販売時間】14:00～18:00 ※前日17:00までにご予約ください。

【料金】平日 6,500円 / 土・日・祝日 7,000円

【メニュー】

・ウェルカムドリンク「太陽への憧れ」

<スタンド上段から>

・1段目

岩の上の人魚姫 / 貝殻マカロン / ヴェリーヌ トライデント / お城 ～オレンジショート～

・2段目

海底トロピコムース / サンゴのタルト / 巻貝シュー / パインチーズスコーン

・3段目

メロンのガスパチョ / トリュフ入りマッシュポテトのサラダ 野菜のピクルス添え / スモークサーモン 海のゼリー仕立て / フリカデラのフォカッチャサンド

・ドリンク

ロンネフェルトの紅茶、オリジナルブレンドティー、コーヒー、コールドプレスジュースなど、約25種類のメニューをフリーフローでお楽しみいただけます。

プリンセスアフタヌーンティー ～マーメイド～ スイーツ付ディナー

コース料金にお一人様4,000円を追加していただくと、コースのデザートを「プリンセスアフタヌーンティー ～マーメイド～」のスイーツ2段に変更します。

【販売時間】17:00～21:00（L.O.20:00）※前日17:00までにご予約ください。

【料金】

アフタヌーンティースイーツ付 ウィークデーディナー <平日限定> 9,200円

アフタヌーンティースイーツ付 コース「Nature -ナチュール-（メイン肉料理）」11,300円

【メニュー】

オードブル / スープ / メインディッシュ / プリンセスアフタヌーンティー ～マーメイド～ スイーツ2段 / コーヒーまたは紅茶

※写真は全てイメージです。

※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれています。

※仕入れ状況によりメニューを変更する場合があります。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

■ご予約・お問い合わせ先

シェラトン都ホテル大阪 2階 レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）

営業時間 レストラン 6:30～21:00（L.O.20:30）

ラウンジ 10:00～21:00（L.O.20:30）

バー 17:00～23:00（L.O.22:30 ※フードは20:30）

TEL 06-6773-1302（受付10:00～19:00）

LINE公式アカウント開設

Web予約 :https://www.tablecheck.com/shops/osaka-miyako-eu/reserve

シェラトン都ホテル大阪のLINE公式アカウントを開設いたしました。

レストランの情報を中心に、イベントやキャンペーンなどホテルの最新情報をお届けします。

ぜひご登録ください。

レストラン1ドリンククーポンプレゼント

シェラトン都ホテル大阪

ご登録はこちら :https://page.line.me/sheraton.miyako.o

1985年10月3日、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する大阪の高台 上町台地に「都ホテル大阪」として開業。交通の要所である近鉄 大阪上本町駅に隣接し、ホテル横より空港リムジンバスが発着。名所や旧跡、繁華街にも近いベストロケーションで、京都・奈良・神戸観光の拠点としてもご利用いただけます。ホテル内には客室574室、レストラン＆バー7店舗（テナント含む）、宴会場24室、チャペルおよび神殿式場、美容室、ブティックなどを備えています。

【ホテル概要】

名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka）

住所：〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55

電話：06-6773-1111（代表） FAX：06-6773-3322（代表）

社名：株式会社近鉄・都ホテルズ

開業：1985年（昭和60年）10月3日

建物：地上21階 地下2階

客室：574室

交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分

シェラトン都ホテル大阪

公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/

Instagram https://www.instagram.com/sheratonmiyakoosaka

Facebook https://www.facebook.com/Sheraton.Miyako.Osaka

X https://x.com/SheratonMHOSAKA

LINE https://page.line.me/sheraton.miyako.o