【CONVERSE】2026年6月新作アイテム

コンバースジャパン株式会社

CONVERSE（コンバース）より、2026年6月の新作アイテムが登場いたします。

オールスターをベースに、ボリュームソールやパターンアレンジなど多彩な5モデルがラインナップ。2026年6月より、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて順次発売いたします。

ALL STAR CITYHIKE HI(https://converse.co.jp/products/31318610)

2000年代のランニングシューズをモチーフに、大きく動きのあるソールを採用したオールスターのアレンジモデル。テープ部分までをE.V.A.で一体化した設計により、トレンド感のあるボリュームシルエットを実現しながら、軽量性にも配慮しています。

秋冬らしいワントーンにまとめたブラックとブラウン／ブラックの2カラーで展開し、ブーツライクなスタイリングにも取り入れやすい一足に仕上げています。

商品名：ALL STAR CITYHIKE HI（オールスター シティハイク HI）

価格：9,900円（税込）

サイズ：22.5～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ブラック/ブラック、ブラウン/ブラック

素材：アッパー・キャンバス アウトソール・インジェクションE.V.A.

発売日：2026年6月26日

ALL STAR TREKWAVE BC OX(https://converse.co.jp/products/31318490)

トレッキングシューズのディテールを取り入れたオールスター トレックウェーブのパターンアレンジモデル。アッパーには、ブリーチデニムのようなムラ感のあるプリントを施したツイル素材を採用し、ネオグランジのムードを感じさせる表情に仕上げています。さらに、靴の土台部分には軽くて弾力性のあるPUフォームを使うことで、軽量性と履き心地の向上を実現。ボリュームのあるソールデザインと機能性を兼ね備え、スタイリングのアクセントとしても活躍します。

商品名：ALL STAR TREKWAVE BC OX（オールスター トレックウェーブ BC OX）

価格：15,400円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：フェイデッドパープル、フェイデッドブラック

素材：アッパー・コットン アウトソール・ラバー

発売日：2026年6月26日

ALL STAR LIGHT T-STRAP SY OX(https://converse.co.jp/products/31318510)

オールスター ライトをベースに、革靴のTストラップデザインを採用したアレンジモデル。シンセティック素材のアッパーにより、軽量性と扱いやすさを兼ね備えています。クラシックな印象のストラップ仕様に加え、すっきりとしたシルエットで、軽やかな履き心地とデザイン性を両立。ブラックとバーガンディーの2カラーで展開します。

商品名：ALL STAR LIGHT T-STRAP SY OX（オールスター ライト Tストラップ SY OX）

価格：11,000円（税込）

サイズ：22.5～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ブラック、バーガンディー

素材：アッパー・シンセティック アウトソール・ラバー

発売日：2026年6月19日

ALL STAR AGED CL HI(https://converse.co.jp/products/31318520)

ALL STAR AGED CL OX(https://converse.co.jp/products/31318740)

洗い加工を施したキャンバス素材をアッパーに採用した、ALL STAR AGEDシリーズのカラーアレンジモデル。生成りのテープや8mm幅のコットンシューレース、光沢の強いハトメなど、コンバースらしいクラシックなディテールを落とし込み、履き込んだような風合いを表現しています。さらに、高密度ウレタンとラバースポンジを組み合わせたインソールを採用し、クッション性と歩きやすさを向上。現代的な快適な履き心地にもこだわっています。カラーラインナップには、これからの盛夏シーズンにぴったりな、足元から季節感を演出する3色を展開します。

商品名：ALL STAR AGED CL HI / OX（オールスター エイジド CL HI / OX）

価格：9,900円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：マンゴーオレンジ、モスグリーン、クラシックネイビー

素材：アッパー／キャンバス アウトソール／ラバー

発売日：2026年6月12日

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

https://converse.co.jp/