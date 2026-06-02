『没落令嬢の悪党賛歌』1巻重版で累計5万部突破! 待望の2巻は7月16日（木）発売決定!!

株式会社マガジンハウス

株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、異世界コミックレーベル「異世界のSHURO」より刊行中の青年コミック単行本『没落令嬢の悪党賛歌 1』を重版いたしました。シリーズ累計発行部数は5万部を突破しました（紙・電子）。待望の第2巻の発売も7月16日（木）に決定しております。

この令嬢、ガチ悪役――!! ニコニコ漫画 月間1位の衝撃作、ついに単行本化！

～ あらすじ ～

フォルテシア家長女のヴァイオリア。ある日、実家に帰ると家が燃えていた。

そしてヴァイオリアはなぜか連行され、王城で婚約者である第七王子ダクターの暗殺未遂で糾弾される。

身に覚えのない暗殺容疑を必死で弁明するも、周囲の人間は誰も信じてくれない。

――婚約者である、ダクターでさえも。そうしてダクターは高らかに、婚約破棄を宣言する。

「この婚約破棄、高くつきましてよ。……あいつら全員、皆殺しですわァーッ！」

倫理観ぶっ飛びブロークンお嬢様は、国家転覆を決意する!!

【書誌情報】

書名 ：没落令嬢の悪党賛歌 1

著者 ：柳ゆうと（漫画）もちもち物質（原作）ペペロン（キャラクター原案）

発売日 ：2025年12月18日

価格 ：869円（税込）

仕様 ：B6・192ページ

ＩＳＢＮ：978-4-8387-3366-8

発行 ：株式会社マガジンハウス

ＵＲＬ ：https://magazineworld.jp/books/paper/3366/

書名 ：没落令嬢の悪党賛歌 2

著者 ：柳ゆうと（漫画）もちもち物質（原作）ペペロン（キャラクター原案）

発売日 ：2026年7月16日

価格 ：869円（税込）

仕様 ：B6・176ページ

ＩＳＢＮ：978-4-8387-3395-8

発行 ：株式会社マガジンハウス

ＵＲＬ ：https://magazineworld.jp/books/paper/3395/