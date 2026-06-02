国際的情報セキュリティ資格「CISSP」公式問題集を改訂し電子書籍版を販売開始

NTTアドバンステクノロジ株式会社

NTTアドバンステクノロジ株式会社（以下：NTT-AT、本社：東京都新宿区、代表取締役社長：伊東 匡）は、CISSP *1（Certified Information Systems Security Professional）などのグローバルレベルでの認定および教育活動を行う、International Information System Security Certification Consortium, Inc.（以下：ISC2、本社：アメリカヴァージニア州アレクサンドリア、CEO：Scott Beale）のCISSP公式問題集を改訂し、電子書籍版の販売を、2026年6月10日から開始します。

1. 提供開始の背景

CISSPはISC2が認定する国際的な情報セキュリティ資格で、セキュリティガバナンス・リスク管理・ネットワークセキュリティなど幅広い分野における知識と実務経験を証明する資格として世界的に認知されており、国内取得者も年々増えています。

CISSP公式問題集は、2019年の発売以来、資格取得希望者必携の書籍として評価されており、現在も年間2,000冊以上が販売されています。

CISSP公式問題集の原書は、出版から年数が経過し、さらに2度の改訂により問題の多くが変更されたため、このたび、原書最新版である4th Editionを翻訳し、第2版として出版することとしました。

2. 提供開始のねらい

最新版の公式問題集を翻訳出版することで、変化の激しいセキュリティ分野の資格取得のための知識をアップデートし、学習を効率的に進めていただくことを目的としています。

3. NTT-ATの取組み

NTT-ATでは、ISC2と連携した育成プログラムを自社の社員に提供し、CISSP・CCSPなどの資格保持者が多数在籍しています。また、社外向けにISC2の資格取得に向けた公式セミナーを実施しており、国内のセキュリティ人材の育成に寄与しています。

今後も、高度なセキュリティ専門人材による基盤を活用して、より付加価値の高いサービスやソリューションの開発、そして運用品質の向上に向けて、NTTグループ各社と一丸となって取組んでまいります。

4. 販売開始

2026年6月10日

5. 「CISSP公式問題集第2版」の概要

（1）タイトル

CISSP公式問題集第2版

（2）解説

セキュリティ専門家の国際資格として需要が高まっているCISSPの理解と、実際のシナリオに基づいた判断力を問うCISSP Official Practice Tests 4th Editionの日本語版です。本書は、2nd Editionを翻訳した旧版の改訂版です。

CISSP試験と同様の形式の問題を8つのドメインごとに100問以上、また受験を想定した125問の模擬試験問題を4章収録した問題集です。旧版と同様に問題は日本語と英語両方が収録されており、また電子書籍のメリットを活かして問題から解答へ遷移できるリンクを備えており、学習を進めるための利便性が向上しています。本書は、これからCISSP資格取得をめざす方が試験前の知識確認に適した必携の書籍です。

（3）目次

第1章 セキュリティとリスクマネジメント（ドメイン1）

第2章 資産のセキュリティ（ドメイン2）

第3章 セキュリティアーキテクチャとエンジニアリング（ドメイン3）

第4章 通信とネットワークセキュリティ（ドメイン4）

第5章 アイデンティティとアクセス管理（ドメイン5）

第6章 セキュリティの評価とテスト（ドメイン6）

第7章 セキュリティの運用（ドメイン7）

第8章 ソフトウェア開発セキュリティ（ドメイン8）

第9章 模擬試験1

第10章 模擬試験2

第11章 模擬試験3

第12章 模擬試験4

付録 解答

あとがき

索引

監訳者紹介／監修者紹介／問い合わせ先

（4）販売元電子書店

honto

Apple Books

Kindleストア

他国内主要電子書店

*1 CISSP（Certified Information Systems Security Professional）

ISC2が認定を行っている国際的に認められた情報セキュリティ・プロフェッショナル向け認定資格

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