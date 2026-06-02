全国キャラバンセミナー「リノベーションビジネスアップデート」を6月25日（木）より全国10都市で開催！

一般社団法人リノベーション協議会

一般社団法人リノベーション協議会（東京都中央区・理事長：山本卓也）は、リノベーションの実務者を対象とした全国キャラバンセミナー「リノベーションビジネスアップデート」を、2026年6月25日（木）の東京会場を皮切りに、全国10都市（東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡、金沢、新潟、高松、広島）で順次開催いたします。一部会場（仙台・新潟）ではLIVE配信も実施いたします。

イベントページ：https://sites.google.com/renovation.or.jp/202606rbs/

昨年のセミナーの様子

本セミナーは、リノベーションビジネスに携わる実務者が、その日から使える実践的な知識、ノウハウを学べる講座です。今年度は、昨年施行された「改正建築基準法の最新情報アップデート」と、業務効率化の核となる「生成AI活用講座」の2大テーマを軸に、全国の実務者へ展開いたします。

また本セミナーは「リノベーションコーディネーター」資格取得者向けの教育研修を兼ねており、資格保持者の継続的なスキルアップをサポートします。リノベーション事業に従事されている皆さまはもちろん、これから従事する方、不動産・既存住宅の仲介や流通に携わる方など、業界の未来を担う多くの方のご参加をお待ちしております。

■セミナー概要

テーマ：

１. 続・実践的生成AI活用講座

～使うだけから使いこなすへ。実務で一歩差が付く活用術～

個人レベルで「なんとなくチャットで質問している」段階から脱却し、実務レベルで機能する「実務ツール」へと落とし込む手法を学びます。一歩先の活用法を身につけ、日々の業務生産性を劇的に向上させる具体的なノウハウを伝授します。

講師：株式会社リブ・コンサルティング 担当コンサルタント

２. 改正建築基準法～その答え合わせと最新情報アップデート～

～現場のリアルな対応状況とコスト削減・補助金活用～

昨年改正された建築基準法について、実際の現場で起きている実務上の問題やリアルな対応状況などの「答え合わせ」を共有します。さらに、コスト高騰が続く市場環境において、断熱・省エネリノベーションにおけるコスト削減手法や、最新の補助金活用情報まで網羅してお届けします。

講師：Japan. asset management株式会社 取締役 黒田大志 氏

受講対象者：

・リノベーション事業に従事されている皆さま

・すでに「リノベーションコーディネーター」資格を取得されている方

・今年のRCNT（リノベーションコーディネーター）資格受験を検討されている方

・これからリノベーション事業に従事する方、基礎知識を確認したい方

・不動産・既存住宅の仲介・流通に従事する方、リノベーションに興味のある方

全国開催スケジュール・会場：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8586/table/103_1_ade45ba2d116379ef591caf7960b637c.jpg?v=202606021251 ]

＜セミナー終了後の交流会について＞

各会場のセミナー終了後、近隣にて軽食・飲み放題込の交流会を予定しています（要事前申込・会費制 5,000円／人）。実務者同士のネットワーク構築にぜひご活用ください。

※会場により参加費等が異なる場合があります。開催7日前以降のキャンセル・連絡なしの不参加の場合は会費を申し受けます。

■リノベーションコーディネーター資格制度とは

本資格は、リノベーションにおける不動産買取や販売、仲介に従事する方、建築設計に従事する方、また将来リノベーションに関わろうとしている方を対象に提供します。建築、設計、不動産売買、金融、税制、各種制度等幅広い知識が必要となるリノベーションに関する業務において、それらを横断的総合的に学べます。これまでの4回開催を経て、現在の累計受験者数は4,163名、合格者数は2,929名（合格率70.8％）に達し、年々高い定着率と成果が見られています。

この資格制度は、取得後3年ごとの更新制度を導入しています。これは、資格者が常に最新の知識と実務能力を備え、顧客への提案力や業務品質を高め続けることを目的としています。更新時には講習受講や確認テストの受講が必要です。

今後も本資格の拡充により、リノベーション業界に関わる人材の継続的な知識や技術の底上げや、他業界からの転職、新卒採用等、採用機会の拡大や人材定着につなげ、中古住宅の流通とリノベーションの活性化に寄与してまいります。

一般社団法人リノベーション協議会について

消費者が安心して既存住宅を選べる市場をつくり、既存住宅の流通を活性化させることを目的に、2009年7月に発足したリノベーション業界団体です。現在、業界・業種の枠を超えた715社（正会員533社、賛助会員163社、特別会員5名・9法人・5自治体）が参画し、優良なリノベーションの統一規格「適合リノベーション住宅」を定め、建物タイプ別に品質基準を設定、普及浸透を推進しています。区分所有マンション専有部に関する品質基準を満たす「Ｒ１住宅（アールワンジュウタク）」、区分所有マンション共用部も含む品質基準「Ｒ３住宅（アールスリージュウタク）」、戸建住宅の品質基準「Ｒ５住宅（アールファイブジュウタク）」が運用されており、適合リノベーション住宅発行件数は、累計81,223件（2025年３月31日現在）。2022年6月からは、R1住宅エコ基準も運用開始し、地球環境にもやさしいリノベーションの普及を目指します。

また、2022年より中古住宅流通とリノベーションの提供に必要な知識を総合的に学ぶことができる資格制度「リノベーションコーディネーター資格制度」を創設。リノベーション業界に関わる人材の継続的な知識や技術の底上げや、他業界からの転職、新卒採用等、採用機会の拡大や人材定着につなげ、中古住宅の流通とリノベーションの活性化に寄与してまいります。

名称：一般社団法人リノベーション協議会

理事長：山本 卓也

設立：平成21年5月20日

住所：東京都中央区京橋1-1-5 セントラルビル13F

公式HP：https://www.renovation.or.jp/