カラフルな「ゴールドベア」のグミモチーフがポイント！PLAZA限定の「HARIBO」グッズが大集結
「HARIBO」PLAZA限定グッズ(一部)
PLAZAを代表する超ロングセラー商品、みんな大好き「HARIBO」グミ！PLAZAでの販売の歴史も40年以上を誇る大人気アイテムです。そんな「HARIBO」を愛する“HARIBO LOVERS”のみなさんに朗報！カラフルでポップな「HARIBO」デザインのPLAZA限定グッズが、全国のPLAZAに大集結します。
どのアイテムもHARIBOならではの元気なカラー配色で、ゴールドベアのグミモチーフやキャラクターアートをデザイン。ノートやポーチ、コップやふとんカバーなどの生活雑貨から、Tシャツ・キャップ・ソックスなどのアパレルアイテムに至るまで、いつでもどこでもHARIBOと一緒に過ごせちゃう！
もちろんグミもラインアップし、オリジナル缶に入ったPLAZA限定のグミセットも登場するのでお見逃しなく。PLAZAでHARIBOグッズをゲットして、みんなできらきら笑顔になろう！
[プロモーション情報]
HARIBO
発売日：2026年6月5日(金)
開催期間：2026年6月5日(金)～6月25日(木)
PLAZA オンラインストア商品一覧：
https://www.plazastyle.com/shop/e/eHARIBO20260605ALL/
- HARIBO PLAZA限定コレクション(一部／イメージ)
- HARIBOデザイン 限定ショッピングバッグ
6月5日(金)より全国のPLAZAにて、数量限定「HARIBO」デザインのオリジナルショッピングバッグが登場！
※なくなり次第終了です。
※ショッピングバッグは1枚20円(税込)です。
※商品の購入点数と同数を上限とさせていただきます。
※PLAZA 岡山一番街店、PLAZA OUTLET(全店)での取扱いはありません。
※本プロモーション商品はすべて6月5日(金)発売です。発売日以前のお取り置きおよび、一定期間の間お取り寄せは承っておりません。
※一部店舗では発売日が異なる場合があります。
※本プロモーション商品はPLAZA 岡山一番街店、PLAZA OUTLET全店での取扱いはありません。また、取扱いアイテムは店舗により異なる場合があります。
※HARIBOに関連する画像を使用される際は下記コピーライトを表記してください。
HARIBO(TM) & (C) 2026 HARIBO Group. All rights reserved.
※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。