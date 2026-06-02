カラフルな「ゴールドベア」のグミモチーフがポイント！PLAZA限定の「HARIBO」グッズが大集結

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2026年6月5日(金)、全国のPLAZAにて、100年以上の歴史を持つヨーロッパNo.1のグミキャンディ製造メーカー「HARIBO(ハリボー)」のグミモチーフやキャラクター、ブランドロゴなどをデザインしたPLAZA限定グッズを発売します。「HARIBO」PLAZA限定グッズ(一部)

PLAZAを代表する超ロングセラー商品、みんな大好き「HARIBO」グミ！PLAZAでの販売の歴史も40年以上を誇る大人気アイテムです。そんな「HARIBO」を愛する“HARIBO LOVERS”のみなさんに朗報！カラフルでポップな「HARIBO」デザインのPLAZA限定グッズが、全国のPLAZAに大集結します。

どのアイテムもHARIBOならではの元気なカラー配色で、ゴールドベアのグミモチーフやキャラクターアートをデザイン。ノートやポーチ、コップやふとんカバーなどの生活雑貨から、Tシャツ・キャップ・ソックスなどのアパレルアイテムに至るまで、いつでもどこでもHARIBOと一緒に過ごせちゃう！

もちろんグミもラインアップし、オリジナル缶に入ったPLAZA限定のグミセットも登場するのでお見逃しなく。PLAZAでHARIBOグッズをゲットして、みんなできらきら笑顔になろう！

[プロモーション情報]

HARIBO

発売日：2026年6月5日(金)

開催期間：2026年6月5日(金)～6月25日(木)

PLAZA オンラインストア商品一覧：

https://www.plazastyle.com/shop/e/eHARIBO20260605ALL/

- HARIBO PLAZA限定コレクション(一部／イメージ)

- HARIBOデザイン 限定ショッピングバッグ

6月5日(金)より全国のPLAZAにて、数量限定「HARIBO」デザインのオリジナルショッピングバッグが登場！

※なくなり次第終了です。

※ショッピングバッグは1枚20円(税込)です。

※商品の購入点数と同数を上限とさせていただきます。

※PLAZA 岡山一番街店、PLAZA OUTLET(全店)での取扱いはありません。

※本プロモーション商品はすべて6月5日(金)発売です。発売日以前のお取り置きおよび、一定期間の間お取り寄せは承っておりません。

※一部店舗では発売日が異なる場合があります。

※本プロモーション商品はPLAZA 岡山一番街店、PLAZA OUTLET全店での取扱いはありません。また、取扱いアイテムは店舗により異なる場合があります。

※HARIBOに関連する画像を使用される際は下記コピーライトを表記してください。

HARIBO(TM) & (C) 2026 HARIBO Group. All rights reserved.

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。