長野市で室内楽公演「響け！クラシック Vol.2」開催――ハンガリーで出会った4人が共演

オフィス・クルテ左から、梨本卓幹、ジョルジ・シャラモン、宮本慶子、清水陽介

オフィス・クルテは、クラシック音楽の魅力を届けるコンサートシリーズとして「響け！クラシック Vol.2」を、2026年8月2日（日）に長野市・竹風堂大門ホールにて開催します。

■本格的なクラシック音楽を、地域でより身近に楽しめるコンサートシリーズ

「響け！クラシック」は、本格的なクラシック音楽を地域で身近に楽しめる場を目指すコンサートシリーズです。2023年、千曲市誕生20周年記念事業として開催された「響け！ちくまクラシック」を原点とし、新たなシリーズとして再始動します。

シリーズとして第2回公演となる今回は、ハンガリーで出会った4人の音楽家が出演。ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団で活躍し、現在もブダペストを拠点に活動するクラリネット奏者ジョルジ・シャラモンの来日にあわせて企画されました。

ハンガリー国立リスト・フェレンツ音楽院にゆかりを持つ演奏家たちが、グリンカ《悲壮三重奏曲》、ポッパー《ハンガリー狂詩曲》、ヴェイネル・レオー《ペレギの踊り》、バルトーク《ソナティナ》など、多彩な室内楽作品を演奏します。

■公演の見どころ

本公演には、ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団で長年活躍するクラリネット奏者ジョルジ・シャラモンをはじめ、国内外で活動する演奏家が出演します。

チェロの清水陽介は、ポッパー国際チェロコンクール第1位をはじめ国際的なコンクールで高い評価を受け、現在はソリスト・室内楽奏者として各地で活躍。ピアノの梨本卓幹は、長野を拠点に関東・東海地方でも演奏活動を展開し、企画・編曲・教育活動など幅広く取り組んでいます。また、クラリネットの宮本慶子は、11年にわたるハンガリー生活を背景に、演奏のみならずコンサート企画や研究活動にも携わっています。

年齢も普段の生活もバラバラな4人が出会ったのは、ハンガリーの歴史ある音楽大学、リスト・フェレンツ音楽院。音楽を通じて語り合ってきた４人による本場仕込みの演奏を、長野の音楽ホールからお届けします。

■公演概要

公演名

響け！クラシックVol.2

～ハンガリーで出会った4人- ピアノ・チェロ・クラリネット４人の音が紡ぐ響き～

日時

2026年8月2日（日）14:00開演（13:30開場）

会場

竹風堂大門ホール

（長野県長野市大門町511 竹風堂善光寺大門店3階）

チケット

一般：4,000円

チケット購入先

チケットは以下の窓口、もしくはインターネットにて販売しています。

[オンライン販売]

・電子チケットサービス「teket（テケト）」

https://teket.jp/15690/69419

[窓口販売]

・長野市芸術館チケットセンター

TEL：026-219-3191（10:00～19:00／火曜定休）

響け！クラシック 特設Webページ

https://office-korte.com/hibike-classic/(https://office-korte.com/hibiike-classic/)

■出演者

梨本卓幹 (C)️AyaneShindo梨本卓幹 (ピアノ)

1995年長野県千曲市出身。

東京音楽大学付属高校、東京藝術大学ピアノ科を卒業後、渡欧。ハンガリー国立リスト音楽院にて修士号およびソリスト・ディプロマ(国家演奏家資格)を取得。

バロックから現代作品まで幅広いレパートリーを持ち、これまでにH.スダーン指揮ensembleNOVA、G.ホルバート指揮ファイロニ室内管弦楽団(ハンガリー)など国内外のオーケストラと共演。アンサンブルにおいても厚い信頼を得ており、国内外の演奏家のリサイタルにて多数共演している。

これまでにCDアルバム『言の葉Music(2022)』『Chronicle(2026)』をリリース。オフィス・クルテ代表。2026年より東京音楽大学声楽科伴奏助手、洗足学園音楽大学準演奏補助要員。

ジョルジ・シャラモン(C)︎Csibi Szilviaジョルジ・シャラモン（クラリネット）

ハンガリー出身。1999年ハンガリー国立リスト・フェレンツ音楽院を卒業。2000年よりハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団クラリネット奏者を務め、ブダペスト・オペレッタ劇場では首席クラリネット奏者として長年活躍した。

バスクラリネットの名手としても知られ、現在は同音楽院で後進の指導にあたり、優れた弟子を多数輩出している。ブダペストでは若手音楽家とのサロンコンサートを継続的に主催するなど、音楽文化の発展にも寄与。デンマーク室内管弦楽団やカタール・フィルハーモニー管弦楽団への客演、日本での演奏・マスタークラスなど、国際的に活動している。

清水陽介(C)︎T.Tairadate清水陽介（チェロ）

岐阜県出身。14歳で単身ハンガリーに渡欧。2021年よりハンガリー政府奨学生として、ハンガリー国立リスト・フェレンツ音楽大学にて研鑽を積み、2024年同大学を卒業。2024年ブラチスラバ国際チェロコンクール第1位受賞(スロバキア)、ポッパー国際チェロコンクール第1位受賞(ハンガリー)など、国内外のコンクールで受賞多数。これまでにオリヴェル・ドホナーニ氏、小林研一郎氏、山下一史氏他の指揮者と共演し、ソリストとしてハンガリー放送響、スロバキア放送響、新日本フィル、名古屋フィル、大阪フィル等と共演。2025年シャネルピグマリオンデイズ参加アーティスト。現在ソロ、室内楽を中心に国内外で活動中。これまでに林良一、チャバ・オンツァイ、宮田大他各氏に師事。

宮本慶子宮本慶子（クラリネット）

長野県千曲市出身。日本大学芸術学部音楽学科情報音楽コースを退学後、渡欧。ハンガリー国立リスト音楽院大学、大学院卒業。同大学院在学中に、奨学生としてベルギー・ブリュッセル王立音楽院へ留学。これまでに傳田高廣、K.Berkes、Zs.Satmari、Cs.Palfi、Gy.Salamon、B.Dieltjensの各氏に師事。ハンガリー国内外のオーケストラにてクラリネット奏者を務めるほか、ブダペストを拠点にコンサートのプロデュース活動も行う。2023年に完全帰国し、2025年日本国際博覧会での演奏をはじめとするコンサート活動や後進の指導を行う傍ら、現在は、日本大学大学院文学研究科博士前期課程にて、音楽家の心理特性や支援法の研究に注力している。

■プログラム

・グリンカ：悲壮三重奏曲

・ポッパー：ハンガリー狂詩曲

・ヴェイネル・レオー：ペレギの踊り

・バルトーク：ソナティナ

ほか

■会場へのアクセス

竹風堂大門ホール

竹風堂大門ホール

（長野県長野市大門町511 竹風堂善光寺大門店3階）

JR長野駅からバスで約10分「善光寺大門」下車。

■主催・後援

主催：オフィス・クルテ

後援：ハンガリー大使館／リスト・ハンガリー文化センター／日本ハンガリー友好協会

■お問い合わせ

オフィス・クルテ (代表：梨本)

メール：info@office-korte.com

HP：https://office-korte.com

その他資料

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