金融庁、アフラック生命、Anthropicらが登壇！生成AI時代の保険DXを定義する展示会型イベント「保険EXPO 2026」7月23日初開催。本日より優先プレエントリー開始

株式会社セミナーインフォ

昨今の保険業界では、デジタル化の加速、CX（顧客体験）の高度化、各種リスクの高まり、規制対応の複雑化など、かつてない変革期を迎えています。こうした中、数多くの金融機関向けイベントを成功させてきた株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区 代表：小西 亘）、株式会社グッドウェイ（本社：東京都中央区 代表：藤野 宙志）は、2025年12月に大盛況を収めた「金融IT EXPO 2025」に引き続き、保険業界に特化した「保険EXPO 2026」を2026年7月23日（木）に大手町プレイス ホール＆カンファレンスにて初開催いたします。

本日6月2日（火）より、「プレエントリー（来場登録）」の受付を公式ウェブサイトにて開始いたしました。

■ 注目プログラム・第一弾登壇者のご紹介（一部抜粋）

プレエントリー（来場登録）する :https://service.goodway.co.jp/insurance_expo2026

本イベントでは、保険会社の実務トップランナーをお招きした、全10セッション以上の豪華プログラムを予定しています。

【基調パネルディスカッション】

「生成AI時代の金融・保険 ― 行政・経営・テクノロジーの交差点」

金融庁（調整中）

アフラック生命保険 二見 通 氏（取締役専務執行役員）

Anthropic Japan 久保 元人 氏（金融事業責任者(Financial Services Industry Lead) ）

金融データ活用推進協会（FDUA）岡田 拓郎 氏（代表理事／Trust株式会社 取締役会長）

■ 本日より開始する「優先プレエントリー」について

本イベントの「セミナー受講」および「ブース来場」への参加費は無料（金融機関・保険会社にお勤めの方限定）ですが、各セミナーは座席数に限りがございます。

本日より開始するプレエントリー（無料）を完了いただいた方には、今後順次アップデートされる全タイムテーブルの公開時に、一般公募に先駆けて「人気セッションの座席優先予約」をご案内いたします。

お申し込み方法： 公式サイト（URL：https://service.goodway.co.jp/insurance_expo2026）よりご登録いただけます。

■ 「保険EXPO 2026」開催概要

日 時：2026年7月23日（木）9:30 ～ 18:30

会 場：大手町プレイス ホール＆カンファレンス（東京都千代田区大手町2-3-1）

主 催：株式会社セミナーインフォ / 株式会社グッドウェイ

後 援：一般社団法人 金融データ活用推進協会（FDUA） / 特定非営利活動法人 金融IT協会（FITA）

参加費：無料

対 象：金融機関（生命保険、損害保険、共済、少額短期保険、再保険、銀行、証券、保険代理店、

および各社システム子会社・持株会社にお勤めの方）、SIer、コンサルティングファーム、

スタートアップなど、一般事業会社にお勤めの方

入場区分：講演セッション） 金融機関（事前登録・審査制）

展示ブースエリア）金融機関、SIer、コンサルティングファーム、スタートアップなど、

一般事業会社にお勤めの方（事前登録制）

公式サイト：https://service.goodway.co.jp/insurance_expo2026

■ 主催者概要

【株式会社セミナーインフォ】

設立日：2005年8月1日

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル 4階

代表者：代表取締役社長 小西 亘

事業内容：セミナー事業、顧客獲得代理事業、メディア事業

ホームページ：https://seminar-info.jp/

【株式会社グッドウェイ】

設立日：2006年7月14日

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル 4階

代表者：代表取締役社長 藤野 宙志

事業内容：メディアプロモーション事業、イベント事業、事務局運営、人材育成事業

ホームページ：https://goodway.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

保険EXPO 2026運営事務局

https://si-forum.jp/contact/insurance_expo2026