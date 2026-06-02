サッカー・野球・バスケ・水泳の元トップアスリートが集結！　　　会計ファイナンス人材 Conference2026 特別セッション

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

CPAエクセレントパートナーズ株式会社は「人の可能性を広げ、人生を豊かにする応援をします」というミッションを掲げ、会計ファイナンス人材の生涯支援を行っています。当社が2026年7月5日(日)に開催する国内最大級の会計ファイナンスイベント「会計ファイナンス人材 Conference2026」にて、スポーツ界からビジネス界へ転身し第一線で活躍する経営者・リーダーたちを招いた特別セッションを開催することをお知らせいたします。

会計ファイナンス人材カンファレンス :https://cpass-net.jp/accounting_finance_conference2026/

本セッションには、

プロバスケットボール選手として活躍しながら公認会計士試験に合格し、現在は3x3プロチームを経営する岡田 優介 氏（株式会社東京ダイム 代表取締役）、

元サッカー日本代表であり、現在はアスリートの腸内細菌研究をベースにしたバイオベンチャーを率いる鈴木 啓太 氏（AuB株式会社 代表取締役）、

競泳世界大会で優勝し、現在はスポーツの普及や組織運営に深く携わる岩崎 恭子 氏（公益財団法人日本水泳連盟 理事）、

元サッカー日本代表であり、現在は「IKOMA FC 奈良」の代表取締役社長や株式会社MR12の代表取締役として、地域に根ざしたクラブ経営やスポーツマネジメントを手掛ける播戸 竜二 氏の4名がパネリストとして登壇。

さらに、元プロ野球選手から公認会計士へと転身を遂げ、アスリートのデュアルキャリア形成支援に尽力する奥村 武博 氏（株式会社スポカチ 代表取締役）がファシリテーターを務めます。

スポーツ界のトップを極め、現在はビジネスの最前線に立つ面々が、それぞれのリアルな経験をもとに「スポーツ×ビジネス」における会計ファイナンスの重要性とその無限の可能性について熱く語り尽くします。

■ 特別セッションの背景と狙い

近年、スポーツビジネスの市場規模拡大に伴い、スポーツ業界における「経営力」や「財務戦略」の重要性がかつてないほど高まっています。また、アスリートのセカンドキャリアとしても、ビジネスの基礎、特に「会計・ファイナンス」の知識は強力な武器となります。

※出典スポーツ庁 スポーツの成長産業化（第3期スポーツ基本計画）

本セッションでは、バックグラウンドの異なる4名のトップリーダーを迎え、自身も異色のキャリアを持つ奥村氏のファシリテーションのもと、「なぜ今スポーツビジネスに会計ファイナンスが必要なのか」「その知識がどのようにキャリアを切り拓くのか」を徹底討論。これからの会計ファイナンス人材の新しい活躍のフィールドを提示します。

■ 特別セッション概要

日 時： 2026年7月5日(日) 14:40 ～ 15:30

会 場： 東京国際フォーラム

「会計ファイナンス人材Conference2026」内 ブースA

テーマ： 「スポーツ×ビジネス」会計ファイナンスの可能性

■ 登壇者（敬称略）

スピーカー１.：岡田 優介

（株式会社東京ダイム 代表取締役 / 元プロバスケットボール選手・公認会計士試験合格）

スピーカー２.：鈴木 啓太

（AuB株式会社 代表取締役 / 元サッカー日本代表）



スピーカー３.：岩崎 恭子

（公益財団法人日本水泳連盟 理事 / 競泳世界大会で優勝）



スピーカー４.：播戸 竜二

（IKOMA FC 奈良 代表取締役社長、株式会社MR12 代表取締役 / 元サッカー日本代表）



ファシリテーター：奥村 武博

（株式会社スポカチ 代表取締役 / 元プロ野球選手・公認会計士）

詳細を見る :https://cpass-net.jp/accounting_finance_conference2026/

■ 開催概要

イベント名 ： 会計ファイナンス人材 Conference2026

開催日時 ： 2026年7月5日(日) 12:30～18:40

会場 ： 東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3丁目5-1）ホールE

主催 ： CPAエクセレントパートナーズ株式会社

参加対象. ： 公認会計士・税理士・USCPA・USCMA等の資格保有者

企業の経理・財務・経営企画部門の方

コンサルティングファーム・金融機関・VCにお勤めの方

会計・ファイナンスのプロフェッショナルを目指す学生・社会人

来場者数 ： 約1,500名

参加費 ： 5,000円（事前チケット制）

特設サイト ： https://cpass-net.jp/accounting_finance_conference2026/

会社概要

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

代表取締役：国見 健介

設立：2001年9月

所在地：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5F

参照URL：https://cpa-excellent-partners.co.jp/

事業内容：公認会計士資格スクール「CPA会計学院」の運営(https://cpa-net.jp/)

簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」の運営(https://www.cpa-learning.com/)

会計ファイナンス人材特化型 求人サイト 「CPAジョブズ」の運営(https://cpa-jobs.jp)

会計ファイナンス人材特化型 転職エージェント「CPASSキャリア」の運営(https://cpa-career.jp/)

会計ファイナンス人材の生涯支援プラットフォーム「CPASS」の運営(https://cpass-net.jp/)