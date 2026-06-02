インテルCore Ultra 7 270K Plus搭載 ハイエンドゲーミングデスクトップPC 「MEG Vision X AI 2NVV7-299JP / 2NVR7-400JP」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年6月4日（木）より新たな製品を発売開始します。

前面に革新的な13.3インチのタッチパネル液晶、ゲーミング性能が強化された最新のインテル(R) Core(TM) Ultra 7 270K Plus、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5080を搭載し、大容量64GBメモリ、5G LAN・Wi-Fi 7の高速通信機能を備えた「MEG Vision X AI 2NVV7-299JP」、RTX 5070 Tiを搭載した「MEG Vision X AI 2NVR7-400JP」が新たにラインナップに加わります。

【主な特長】

ゲーミング性能が強化された高性能CPU

・同クラスの旧モデルと比べ、最大で約20％ゲーミング性能が向上

・24コア（8P＋16E）24スレッド構成で、ゲームだけでなく配信・動画編集も快適

高いゲーミング性能

・最大6倍のマルチフレーム生成に対応したDLSS 4.5に対応で、WQHD～4Kの高解像度かつ高リフレッシュレート

対応のゲーミングモニターとの組み合わせで圧倒的なパフォーマンス

・高いAI処理能力で対応したアプリケーションを用いたクリエイティブワークにもお勧め

大容量64GBメモリ

・DDR5 64GBの大容量メモリを搭載し、写真・動画編集や3DCG等にもお勧め

タッチパネル搭載のAI HMIによる直感的な操作体験

・タッチパネル搭載でMSI Centerの設定、システムモニタリング、ショートカット起動が可能

・サブモニターとしても利用可能で、SNSや配信画面の表示など様々な用途に使用可能

高い冷却性能

・360mmラジエーターを採用した高性能水冷式CPUクーラー搭載で、高いパフォーマンスを維持

Thunderbolt 4・5G LAN・Wi-Fi 7など豊富なインターフェースに対応

・各種高速通信が可能な機能を搭載し、外付けの高速SSDや大容量データのダウンロードなどもストレスフリー

Mystic Light対応＆ガラスパネル採用

・前面タッチパネル / MSI CenterからRGBライティングを自由にカスタム可能

・ガラス製のサイドパネルでラグジュアリーな外観

【MEG Vision X AI 2NVV7-299JP / 2NVR7-400JP】

■MEG Vision X AI 2NVV7-299JP製品ページ

https://jp.msi.com/Desktop/MEG-Vision-X-AI-2NVV7-299JP

■MEG Vision X AI 2NVR7-400JP製品ページ

https://jp.msi.com/Desktop/MEG-Vision-X-AI-2NVR7-400JP

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

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