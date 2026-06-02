美術作家・内藤 愛氏 作品展「午時葵の子守唄 A Lullaby for Cistus」ポーラ ギンザにて2026年6月2日（火）～8月3日（月）開催

株式会社ポーラ

株式会社ポーラ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小林琢磨）は、ポーラ最高峰ブランド「B.A」の頂点「グランラグゼ」より誕生したシートマスク「B.A グランラグゼIV マスク」の発売を記念し、美術作家・内藤 愛氏による作品展「午時葵の子守唄 A Lullaby for Cistus」を、2026年6月2日（火）～8月3日（月）にグローバルフラッグシップ『ポーラ ギンザ』（東京都中央区銀座1-7-7）にて開催します。

「B.A グランラグゼIV マスク」は、生命の静なる時間に着目した「G0バイオアクティブ理論※1」を採用し、全方位※2に輝き※3と立体感※4を目指すスペシャルアイテムで、2026年6月1日(月)より6枚入りの数量限定セットを発売いたしました。

本展示では、「静とは、止まっている時間ではなく、見えない変化が内側で進行している運動である」という内藤氏の視点と、「B.A グランラグゼ」シリーズが捉える“静の時間”に対する思想が共鳴。粒子を内包した繭のようなソフトスカルプチュアに、水や空気を循環させるキネティック構造を用いることで、生命が内側で絶えず変化し続ける運動を表現します。

呼吸するように移ろう作品空間の中で、自然との循環や身体感覚に静かに意識を向ける、ポーラ ギンザならではの体験をお楽しみいただけます。

※1：人が本来持つ可能性を引き出す考え方のこと

※2：顔全体に使用すること

※3：うるおいによるツヤ

※4：ツヤ感で立体的に見せる

a DAY in GINZA - 内藤 愛 作品展「午時葵の子守唄 A Lullaby for Cistus」イベント概要

【日時】2026年6月2日（火）～8月3日（月）

10:00～19:00（営業時間に準ずる）

【会場】ポーラ ギンザ 1階 （東京都中央区銀座1-7-7）

【内容】「B.A グランラグゼ」シリーズが提案する“静の時間”への思想と共鳴する、美術作家・内藤愛氏による作品を展示します。粒子を内包した繭のようなソフトスカルプチュアに、水や空気を循環させるキネティック構造を用いることで、 “静”の内側で進行する見えない生命運動を表現。内藤氏がデザインを手掛けたエントランスディスプレイとともに、グランラグゼの世界観を空間全体で体感いただけます。

※入場無料、ご予約不要

■ポーラ ギンザ HP https://www.pola.co.jp/store/polaginza/

■ポーラ ギンザ Instagram https://www.instagram.com/pola_ginza/

内藤 愛（Megumi Naito）プロフィール

生命固有の変化に着目し、その運動を模倣する造形と空間を軸に制作。生と死を含むすべての営みを自然界の循環の中で連続するものとして捉え、生命のふるまいに内在する自然との調和や均衡を感知しうる場を探求している。

近年発表している「resp.」シリーズでは、respiration（呼吸）／response（応答）／respectively（それぞれ）といった言葉を基に、生命と環境とのあいだに生まれる応答関係を扱う。2023年、美術を担当した映像作品『KA/SO』がベネチア Arte Laguna Prizeにてロンドンビエンナーレ出品フェスティバル賞を受賞。

Web：http://meguminaito.com/art/

Instagram：@meguminaito_

B.A グランラグゼIV マスク 製品情報2026年6月1日発売

B.A グランラグゼIV マスク

全方位※1に輝く※2ハリ肌を

B.A グランラグゼIVと共通の美容成分※3を配合。

グランラグゼの世界観を体験する、限定シートマスク６枚セット

数量限定（なくなり次第、終了）

27ｍL（1枚）×6包

\23,100（税抜\21,000）

◆アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。）

※掲載の際は、必ず上記文言のご記載をお願いいたします。

■製品特長

１．「B.A グランラグゼ IV」と共通の理論・美容成分を採用。全方位に輝くハリ肌を目指す

ポーラ最高峰ブランド「B.A」の頂点である「グランラグゼ」の美容液「B.A グランラグゼ IV」と共通の理論・美容成分を採用し、全方位、輝き※4と立体感※5を目指します。

【理論】生命の静なる時間に着目した、G0バイオアクティブ理論※6。

【成分】ポーラオリジナル複合美容成分「姫蒲G0エキス※7」をはじめ、B.A・リンクルショット・ホワイトショットと共通オリジナル美容成分を14種配合。

【処方】肌そのもののハリ・弾力感を肌上に感じるような、やわらかな角層を目指す処方。

2. フェイスラインを引き上げるように肌に密着する、オリジナルマスク形状

フェイスラインまでしっかりとフィット。引き上げるように心地よく肌に密着するマスク形状。

3. ポーラ最高峰美容液※8と共通の香りと、濃厚なテクスチャーに包まれる体験を

「B.A グランラグゼ IV」共通の深い香りと、美容液がほぐれるようになじみ、触れた瞬間ふっくらとするような感触。

※1：顔全体に使用すること

※2・4：うるおいによるツヤ

※3：保湿成分

※5：ツヤ感で立体的に見せる

※6：人が本来持つ可能性を引き出す考え方のこと

※7：ヒメガマ穂エキスとカミツレ花エキスの複合成分

※8：B.A グランラグゼ IV