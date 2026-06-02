オリコム札幌支社とevoliaによる協業作品が第66回全北海道広告協会賞のラジオ部門優秀賞を受賞！

株式会社オリコム

株式会社オリコム（本社：東京都港区、代表取締役社長：中島明美、資本金：1億6,500万円）の札幌支社とグループ会社の株式会社evoliaによる協業にて企画制作したラジオCMが、第66回全北海道広告協会賞のラジオ部門優秀賞を受賞したことをお知らせします。

受賞作品

広告主：ブックオフコーポレーション株式会社

作品名：WBC実況中継ラジオCM

STVラジオ『2026 ワールド・ベースボール・クラシック実況中継』に番組提供。試合前から9回までの各イニングに対応した全10種類のCMを制作いたしました。

全北海道広告協会賞について

全北海道広告協会賞は、広告表現のレベルアップを通じて広告活動の活性化を図ろうと昭和36年に第1回を制定・発足して以来、今年で66回目を迎えます。新聞・ラジオ・フィルム・ポスター・統合キャンペーン・OOHの各分野を通じて審査・表彰を行う、北海道において唯一の賞として広く認知されています。

全北海道広告協会 公式サイト：http://all-hokkaido-ad.jp/

オリコムについて

株式会社オリコムは、東京都港区新橋に本社を置く、1922年創業の総合広告会社です。世の中に一つでも多くの「良い関係」を創造することを企業理念に、マスメディア、OOH、デジタルソリューション、クリエイティブ、プロモーションなど幅広い事業を展開しています。

詳しくはhttps://www.oricom.co.jp/をご覧ください。