「ゆで太郎」 × 『そばギャルとおじさん』コラボキャンペーン・夏の無料クーポン券を6月1日（月）から配布！ コラボを記念したプレゼントも

株式会社光文社

光文社の漫画サイト「COMIC熱帯」にて連載中のグルメ漫画『そばギャルとおじさん』（単行本1～3巻発売中）が、日本そばチェーン「ゆで太郎」とのコラボキャンペーンを実施中です。 「ゆで太郎」各店舗でのクーポン券配布やX（Twitter）でのプレゼントキャンペーンも行っています。

クーポン券の配布、およびプレゼントキャンペーンへのご応募はともに2026年6月14日（日）までとなります（クーポン券はなくなり次第終了） 。

■店舗コラボ

【コラボ名称】

「ゆで太郎」 × 『そばギャルとおじさん』 夏の無料クーポン券

【コラボ内容】１.コラボイラストを使用した「夏の無料クーポン券」の配布

日本そばチェーン「ゆで太郎」と光文社から刊行された『そばギャルとおじさん』漫画担当・稲葉そーへー氏とのコラボイラストを使用。クーポン券紙面には検索キーワード「そばギャル」を掲載しております。

配布場所：ゆで太郎 全店舗

※全店舗：株式会社ゆで太郎システム様および信越食品株式会社様の2社にて運営されている「ゆで太郎」全店舗となります。

配布期間：2026年6月1日（月）～6月14日（日）

※信越食品運営店舗では、なくなり次第配布終了となります。

無料クーポン券 有効期間：2026年8月末日まで

２.コラボイラストを使用したクーポン券告知ポスターの掲出

クーポン券と同じコラボイラストを使用した「夏の無料クーポン券」告知用B2ポスターを、ゆで太郎全店舗に掲示。ポスター紙面には、『そばギャルとおじさん』COMIC熱帯作品ページへ遷移するQRコードを掲載しております。

ゆで太郎公式サイト「夏の無料クーポン券」お知らせ(https://yudetaro.jp/campaign/%e5%a4%8f%e3%81%ae%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%b3%e5%88%b8%ef%bc%81-5/)

■ 光文社COMIC熱帯・プレゼントキャンペーン

【キャンペーン概要】

日本そばチェーン「ゆで太郎」と、漫画『そばギャルとおじさん』の店舗コラボを記念し、Xにてプレゼントキャンペーンを実施します。

【プレゼント内容】

１.「ゆで太郎＆そばギャルとおじさん 特製コラボアクリルスタンド」

当選人数：7名様

※ゆで太郎君、描き下ろしの秋丸・じゅりな3人のイラストを使用した特製アクリルスタンド。今回限定の非売品グッズ。

※アクリルスタンド画像はイメージです。

２.「ゆで太郎公式グッズ ロンT（Mサイズ）」

当選人数：3名様

【応募方法】

１.COMIC熱帯公式Xアカウント（@COMIC_nettai）をフォロー

２.ハッシュタグ「#ゆでギャル」と、好きなそばメニュー名を添えて投稿

（投稿例：天たまそば／ゲソ天そば など）

【応募締切】

2026年6月14日（日）

【当選連絡】

当選者にはXのDMにてご連絡いたします。

■漫画『そばギャルとおじさん』とは…

そば好きのサラリーマン・秋丸泰造と日サロ店員の金髪ギャル・じゅりな。

「ソフレ（そばフレンド）」になったふたりは、いっしょにそば屋巡りをすることに…!!

ギャルとおじさんが〈そば〉をおいしく食べ尽くす、SNSで大好評の極上グルメ漫画！

COMIC熱帯で毎月第2・4金曜日更新＆単行本1～3巻好評発売中。



・COMIC熱帯連載ページ

https://www.comicnettai.com/book/773