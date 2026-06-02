大好評につき今年も開催！空から楽しむ蓼科の大絶景 東急リゾートタウン蓼科にて気球体験イベントを開催

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

東急リゾートタウン蓼科（長野県茅野市、統括総支配人：笹本 宏哉）は、標高 1,300 メートルに位置する蓼科の雄大な自然を一望できる「気球体験イベント」を 2026 年 6 月 20 日(土)、21 日(日)の 2日間限定で開催いたします。

■雄大な八ヶ岳と蓼科の絶景を望む気球体験イベント

今年で 3 回目となる「気球体験イベント」は、スキー場のゲレンデから上空 20 ～ 30 メートルまで上昇する係留フライトを実施し、八ヶ岳連峰や蓼科の緑が織りなす雄大なパノラマをご覧いただけます。天候に恵まれた際には、幻想的な雲海が広がる景色を楽しめることも本イベントならではの魅力です。

例年 300 名以上のお客様にご来場いただいており、参加者からは「想像以上に景色が綺麗だった」「子ども にとって特別な思い出になった」といった声を多数いただくなど、ご家族連れを中心にご好評をいただいております。昨年に続き朝食セットもご用意し、澄んだ空気に包まれながら蓼科の自然をゆっくりと満喫いただけます。

またタウン内には、4 月にトレックコースをリニューアルしたアスレチック施設「フォレストアドベンチャー蓼科」があります。イベント開催期間中は通常より早い 7 時から営業し、特別料金でお楽しみいただけます。蓼科ならではの絶景と特別な空中体験を楽しめる貴重な機会として、多くのお客様のご来場をお待ちしております。

「気球体験イベント」概要

【日 時】2026 年 6 月 20 日(土)、21 日(日)

【時 間】5：00 受付開始

【場 所】東急リゾートタウン蓼科 パターゴルフ場

【料 金】大人 4,000 円（税込）／ 子供 無料

朝食セット 1,000 円（税込） スキー場レストランにて販売

【募集人数】各日 180 名 ※先着順

【注意事項】

気球の係留は、気象条件・物理的な乗車人数の制限などの理由により、予告なく受付が終了または中止になる可能性があります。

気球乗車の受付ができなかったお客様向けに、割引価格でのアスレチック体験(朝食セット付) もご案内しております。

■私たちが提供する「体感型サステナブルリゾート」

東急不動産・東急リゾーツ＆ステイ・東急リゾートの3社は「体感型サステナブルリゾート」として、3 つのテーマ「体験」・「地域」・「環境」に基づいた、楽しみながら地球や地域に優しく過ごせるサステナブルな空間や体験・活動を、施設を訪れるお客様やステークホルダーの皆様へ提供していきます。

「体感型サステナブルリゾート」のコンセプトや、リゾート施設で提供している環境体験を紹介するWEBサイトはこちらから

ENJOY！GREEN GUIDE URL｜https://www.tokyu-green-resort.com/

■「東急リゾートタウン蓼科」概要

東急リゾートタウン蓼科は長野県中部、八ヶ岳連峰北端の蓼科山・北横岳の西側に広がる自然豊かな山岳リゾート地の蓼科に位置しています。およそ 660 ha（東京ドーム約 140 個分）の広大なエリアで、本格的なゴルフコースをはじめ、スキー場、テニスコート、さらに別荘、ホテル、温泉スパ、レストランなどの施設が整い、森と「遊ぶ」「泊まる」「食べる」「癒す」「学ぶ」「働く」の自然との触れ合いがすべて叶えられる自然共生型の体感型サステナブルリゾートです。

所在地：〒391-0301 長野県茅野市北山字鹿山 4026 - 2

交 通：車｜中央自動車道「諏訪南IC」から約 40 分／中央自動車道「諏訪IC」から約 30 分

電車｜中央本線「茅野駅」東口からウェルカムバス（予約不要／無料）で約 45 分

東急リゾートタウン蓼科公式サイト：https://www.tateshina-tokyu.com/