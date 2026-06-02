タクシー事業者向け自動点呼サービス『GO点呼』が遠隔点呼に対応　さらなる運行管理工数削減を実現

GO株式会社

GO株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：中島 宏)が展開する、タクシー事業者の運行管理工数削減に寄与する自動点呼サービス『GO点呼』(https://go.goinc.jp/taxi-dx/go-tenko)は、現在の業務後自動点呼に加え、2026年6月2日(火)より遠隔点呼への対応を本格開始します。なお業務前自動点呼には今秋対応予定です。

｜遠隔点呼によりさらなる運行管理者の業務改善が実現

『GO点呼』は日々のタクシー運行に必須となる点呼業務を自動化するDXソリューションです。GO加盟事業者が日頃から使用するGO管理画面と、『GO点呼』用乗務員向けアプリなどを組み合わせることで、大規模な設備投資を行わずに自動点呼を日々の業務に導入することが可能です。従来は対面で行っていた業務後点呼を自動化することにより、運行管理者業務の効率化はもちろん、自動化されることで効率的に信憑性の高い点呼記録を持つことができ、会社としてのガバナンス強化にもつながることから、2025年10月のサービス提供開始より、全国のタクシー事業者様に導入いただいております。

今回新たに対応する遠隔点呼機能により、業務後自動点呼の際、出庫した営業所とは異なる営業所でも運行管理者(点呼担当者)がいれば点呼を実施することができます。また、乗務員様分の端末をご用意いただければ、複数人でのビデオ通話が可能なため、運行管理者1名で同時に複数人の点呼を行うことが可能です。そのため、複数営業所を有するタクシー事業者様での点呼拠点の集約はもちろん、運行管理者の稼働コスト軽減など、人員不足により逼迫される内勤者の負担軽減が実現されます。さらに、災害時や緊急時など管理者が営業所への出勤が難しい場合にも、離れた営業所など同一事業者内での複数拠点から遠隔で点呼を実施することができるため、万が一に備えることもできます。

｜初期費用を抑えた導入が可能

『GO点呼』はアルコールチェッカー・体温計以外の初期費用は不要で、利用実績に応じた課金制のため、コストを抑えて導入いただくことが可能です。当初から一貫して自社開発を行っており、利用事業者様の声を踏まえ、操作時の表示ボタンの大きさや、点呼作業自体の動線改善など、より使いやすいサービスを目指し日々改善を継続しております。現在行っている労務管理システム、株式会社システムオリジンの『タクコン』との連携強化に加え、今秋には業務前自動点呼への対応も予定しており、幅広いニーズに合わせた活用をいただけます。

｜『GO点呼』概要

- 名称 ： GO点呼 https://go.goinc.jp/taxi-dx/go-tenko- 認定番号 ： JG25-023- 認定日 ： 2025年9月2日(火)- 特徴 ：- - 日本版ライドシェアにて8万回以上の実績がある遠隔点呼機能をベースに新規開発- - 初期費用を抑えて導入が可能、利用実績に応じた課金制で少人数からの開始も可能- - アルコールチェッカーとアプリDLが可能なスマートフォンがあれば利用可能- - 管理者はGO管理画面での操作、乗務員情報の登録更新もアプリと連動- - 業務後自動点呼、遠隔点呼、労務管理システムとの連携に対応- 機能 ：- - GO管理画面での運行管理者操作とスマートフォンアプリ「GO点呼 for Taxi」の組み合わせによる業務後自動点呼の実施- - GO管理画面での運行管理者操作とスマートフォンアプリ「GO点呼 for Taxi」の組み合わせによる遠隔自動点呼の実施- - 点呼記録の自動作成- - 労務管理システムとの自動連携による経理・労務処理の自動化- - GO管理画面での運行管理者操作とスマートフォンアプリ「GO点呼 for Taxi」の組み合わせによる業務前自動点呼の実施(予定)- 詳細 ： タクシー事業者様からのお問い合わせ go_tenko@goinc.jp

｜参考：移動で人を幸せに。 GO株式会社について

GO株式会社は、「移動で人を幸せに。」をミッションに掲げ、モビリティ領域を軸とする多様な事業・サービスを展開しています。協働パートナーの皆さまとの共創力と、テクノロジーを最大限に活用する開発体制のもと、時代に合わせた「移動」のアップデートを通じて、日本の社会課題の解決を目指します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/356_1_6f1a73ccd6e0d877b52adb96d08fd7c8.jpg?v=202606021251 ]

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