当社開発システム（eMS）の無料体験会のご案内

応用技術株式会社

株式会社オリエンタルコンサルタンツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野崎 秀則）が、応用技術株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：小西 貴裕）の協力のもと開発した『土工部ICT施工データ変換システム』（earthwork Management System、略称eMS）に関する無料体験会のご案内です。

eMSとは、設計で作成したBIM/CIMモデルを簡易に加工し、ICT土工用データに加工するシステムです。従来は、設計で作成したBIM/CIMモデルが使われず、施工会社が新たにICT土工用の３次元モデルを作成し、BIM/CIMモデルの有効活用がなされていませんでした。そこで当社は、設計で作成したBIM/CIMモデルを簡易な操作で、ICT土工用の３次元モデルに加工できるシステム（eMS）を開発しました。

体験会では、システムの機能のご紹介とあわせて、区間分割、端部の現況すりつけ、施工中の暫定モデルの機能を実践していただく予定です。

当社は、BIM/CIMの実装と高度化を加速させ、現場の課題解決に直結するデジタル技術の開発・提供を通じ、建設プロセス全体の最適化により建設DXを推進してまいります。

■無料体験会の概要

- 体験会実施日 ：令和8年6月30日（火）15:00～17:00- 申込方法 ：以下のURLから申込https://tocim.apptec.co.jp/event/20260630-ems/(https://tocim.apptec.co.jp/event/20260630-ems/?utm_source=prtimes&utm_campaign=202606-ems-pr)- 申込期間 ：令和8年6月24日（水）17時- 体験会の内容 ：弊社開発システムのeMSの機能体験として、区間分割、端部の現況すりつけ、 施工中の暫定モデルを予定- 利用条件 ：Civil３D 2024およびJtoolsがインストールされていること（説明の視聴だけの参加も可能です）