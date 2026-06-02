UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）駐日代表がISIランゲージスクール新宿校を訪問

株式会社WEWORLD

株式会社WEWORLD（本社：東京都新宿区、代表取締役：荻野正昭）が運営するISI日本語学校は2026年5月13日（水）、「ISIランゲージスクール 新宿校（東京都新宿区、以下「新宿校」）」にて、UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）駐日代表の柏富美子氏をはじめとする関係者を校舎にお迎えしました。

ISI日本語学校は、社会的責務の一環としてUNHCR駐日事務所の後援を受け、2022年より「難民支援 特別奨学生制度」に取り組んでいます。紛争、迫害により母国での生活や就学が困難となり日本に避難した方々を対象に、無償で長期的な日本語教育を提供する本制度により、2026年5月時点で延べ90名を受け入れています。

今回の訪問では、UNHCR柏代表へ難民支援事業の報告とキャンパス案内、在籍中の難民奨学生との対談を実施しました。日本語教育の現場を直接ご覧いただきながら、支援活動の継続と今後の協働について議論を深める機会となりました。

■難民支援活動の報告とキャンパス視察

報告会ではこれまでの難民支援の実績を紹介し、ISI日本語学校が提供する最長2年間の体系的な日本語カリキュラムが、日常会話の習得にとどまらず、進学・就職を視野に入れた日本社会への長期的な自立を支えている成果が共有されました。

2025 年に実施した在校生へのアンケート調査では、ISI日本語学校での学習について回答者の63.6％が「大変役立った」、36.4％が「役立った」と回答し、病院での受付対応、職場でのコミュニケーションなど、生活のあらゆる場面での活用が報告されています。

（詳細：https://www.weworld.co.jp/news/1228/ ）

報告会に続き、UNHCR 関係者による新宿校のキャンパス視察が行われ、学習設備や多様な留学生が共に学ぶ教育環境をご覧いただきました。

■奨学生・教職員との対談：自分の言葉で語る「未来への一歩」

メインセクションとして、今年1月に入学し現在は新宿校の中級クラスで学ぶ特別奨学生2名（ウクライナ出身・イラン出身）と教職員、UNHCRの皆様による対談会を実施しました。また、本制度を経て現在はWEWORLDの社員として活躍する卒業生も同席し、自身の経験を語りました。

学生たちは、来日当初に直面した言葉の壁や手続きへの不安を振り返りつつ、ISI日本語学校での学びが日々の生活にどのような変化をもたらしているかを、習得した日本語で力強く語りました。日本の大学進学やジャーナリストとしての就職を目指すそれぞれの夢に対し、UNHCR・WEWORLDの関係者から温かい言葉が送られました。

各者コメント

── UNHCR 駐日代表 柏富美子氏

「日本の教育機関がこのように継続的かつ具体的な支援を実践されていることは、非常に心強く、深く感謝いたします。難民への理解を広める取り組みや広報活動において、今後も良きパートナーとして強力に連携してまいりたいと考えております。」

── 在籍奨学生（ウクライナ出身・将来はジャーナリストを志望）

「来日して初めて日本語を学び始め、文法の特殊さに難しさを感じることもありますが、ISI日本語学校で毎日コツコツと2年間積み重ねられる環境にとても感謝しています。卒業後は日本での就職を目指していますが、語学力にはまだ不安があります。現在は浅草のレストランでのアルバイトが日本語の実践の場になっています。地域の方とコミュニケーションを取り、心の距離を縮めるためにも、日本語スキルを磨くことは本当に重要だと実感しています。」

── 在籍奨学生（イラン出身・将来は医学部進学を志望）

「以前は役所の手続きなどで自分の希望を正確に伝えられず、もどかしさを感じていました。ISI日本語学校で基礎から学び直すことで、日々の生活に自信が生まれています。私は自分を単なる『外国人』ではなく、この街で共に生きる地域住民の一人だと考えています。そのために、日本語を自分の言葉として自然に使いこなせるよう、これからも学びを継続していきます。」

── ISIランゲージスクール 新宿校 担任教員 岩渕篤史氏

「現在、奨学生の2人が在籍する中級クラスでは、読む・書く・聞く・話すの4技能を網羅しながら、日常生活の約半分をカバーする小学校高学年から中学校レベルの漢字学習に取り組んでいます。2人いつも教室の一番前に座り、ノートがびっしり埋まるほど熱心に授業を聞いています。将来のために必要な日本語スキルの重要性をしっかりと認識し、自らの可能性を広げようとする意識の高さが日々の姿勢から強く伝わってきます。彼らのひたむきな努力に応えられるよう、今後も丁寧にサポートしてまいります。」

── 株式会社WEWORLD 営業支援部門 担当社員（難民支援奨学制度を利用したISI日本語学校の卒業生）

「来日時に学びではなく就職を優先せざるを得なかった周囲の友人たちは、その後日本語レベルを上げていくことに非常に苦労していました。家族のもとを離れて勉強を続けることには寂しさや困難もありますが、諦めない心と継続する意志が道を拓きます。今後はWEWORLDの社員としてISI日本語学校で学ぶ学生のために支援していけることを誇りに思います。」

■難民支援における日本語教育の役割とWEWORLDの取り組み

難民・避難民にとって、言葉の壁は医療・行政手続き・就職など日本での生活全般における最初の課題です。日常会話にとどまらず、社会的な自立や進学・キャリア形成を見据えた体系的な日本語教育へのアクセスが重要となります。

WEWORLDは1992年から30年以上にわたり日本語教育に携わってきた知見を活かし、UNHCRをはじめとする外部機関と連携しながら、難民への継続的な支援を実践しています。こうした教育機関と国際機関の協力が、難民が日本社会で自分らしく生きていくための土台をつくると考えています。

【ISI日本語学校 概要】

ISI日本語学校は、東京・大阪・京都・長野の4都市に展開し、年間約10,000名が在籍する日本最大の日本語学校（※）です。日常会話から大学・大学院受験の試験対策、ビジネス日本語まで幅広く学べるプログラムで、日本社会への定着を支援しています。

※一般社団法人日本語教育振興協会のデータより自社調べ

公式サイト：https://www.isi-education.com/ja/

【株式会社WEWORLD 会社概要】

「世界をつなぐ、夢と人づくり」をパーパスに掲げ、全ての人々が夢を実現できる学びと成長の場を創出することをミッションとしています。日本語教育・専門学校・大学運営・人材紹介など多様な教育事業を通じて、国境を越えて活躍するグローバルリーダーの育成に取り組んでいます。

社名：株式会社WEWORLD

所在地：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー12階

設立：2021年4月19日

代表者：荻野正昭

事業内容：日本語教育事業、専門学校運営事業、大学運営事業、予備校事業、人材紹介事業、留学事業

URL：https://www.weworld.co.jp/