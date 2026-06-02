第2回 U18 AIチャンピオンシップ、参加に向けた動きが250名超・全国24校・13都道府県に拡大

一般社団法人教育AI活用協会第2回 U18 AIチャンピオンシップ、参加に向けた動きが250名超・全国24校・13都道府県に拡大

一般社団法人教育AI活用協会（AIUEO、代表理事：佐藤雄太）は、文部科学省後援の「第2回 U18 AIチャンピオンシップ」（キャッチコピー：AIで想いとアイデアをカタチに）について、参加準備を進める生徒・学生が250名を超え、全国24校・13都道府県へ広がっていることをお知らせします。

参加希望者は、教育AIプラットフォーム「AI-Bou」の活用や説明会への参加を通じて準備が進んでおり、応募締切（2026年6月22日）に向けて、さらに拡大する見込みです。本大会は、第1回を2025年10月にEXPO2025大阪・関西万博会場で開催。第2回となる今回は、2026年8月7日（金）に東京・衆議院第一議員会館で全国大会（決勝）を実施します。

■ 参加状況（2026年5月時点）

詳細を見る :https://ai-ueo.org/2026/04/01/u18-ai-championship-2026/

・大会への参加に向けた動きが、すでに250名超・全国24校・13都道府県に拡大

・AI活用ツール「AI-Bou」の活用や説明会への参加を通じて、準備が進行中

・海外校からの参加相談も寄せられている

・応募締切（2026年6月22日）に向けて参加者がさらに拡大する見込み

■ U18 AIチャンピオンシップとは

「U18 AIチャンピオンシップ」は、AIに興味のある18歳以下の誰もが参加できる全国大会です。プログラミングスキルは不要で、「自分の好きなことの深掘り」や「身の回りの課題をAIで解決するアイデア」を、独自フレームワーク「探究チャート」で言語化し、スライドとプレゼンで発表します。アイデアと想いがあれば、学校に所属していなくても、個人でもグループでも応募できます。

発表資料の作成・ブラッシュアップには、教育AIプラットフォーム「AI-Bou（アイボウ）」を活用。生徒と先生に伴走しながらスライドや論文を壁打ち的に添削できるツールです。

■ 大会概要

■ 一般社団法人教育AI活用協会（AIUEO）について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161501/table/47_1_b8d04c8ef28ade7f9c601f154f72587b.jpg?v=202606021251 ]一般社団法人教育AI活用協会（AIUEO）

一般社団法人教育AI活用協会は、教育現場におけるAI活用の普及と教育の質向上を目的とした団体です。衆議院第一議員会館にて「教育AIサミット」を、2024年、2025年と2年連続で開催し、関係省庁や教育関係者、企業、自治体が一堂に会し、生成AIの活用事例を共有しました。さらに、東京大学での教育AIハッカソン、コクヨThe CAMPUSでの実例紹介、幕張メッセでの「教育AIサミット in Interop Tokyo」など、多彩な活動を通じて教育現場のアップデートを推進。教育の未来を切り拓くための実践的な取り組みを全国規模で展開しています。

HP：https://ai-ueo.org/

＊本ニュースリリースに記載された内容は、発表日現在の情報に基づいています。今後、予告なしに変更される場合がございます。

【本件に関するお問い合わせ】

一般社団法人教育AI活用協会 U18 AIチャンピオンシップ事務局

大会公式ページ：https://ai-ueo.org/2026/04/07/ai_u18_championship2026_info/

E-mail：taikai@ai-ueo.org