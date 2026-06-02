ウェアラブルで進化する次世代の熱中症対策、新機能追加でさらなる安全へ

株式会社アイフォーカス

株式会社アイフォーカス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：青山 望、以下「アイフォーカス」）は、ウェアラブルウォッチを活用した現場みまもりクラウドサービスにおいて、熱中症リスク対策をさらに追及した2つの新機能を２０２６年７月１日より追加することをお知らせいたします。

当社にて企画開発した「AAASWatch Pro2」

当社サービスはこれまで、心拍数・体温・血中酸素などのバイタルデータに加え、その場所の温度＋湿度データ（WBGT値）を組み合わせることで、個人と環境の双方から熱中症リスクを検知する機能を提供して参りました。

今回のアップデートは、従来の仕組みに加えて、「当日の体調状態の見える化」と「現場環境の即時リスク把握」の２つの新規機能を追加し、より実効性の高い熱中症予防を実現するものです。

管理する側の体調確認や記録などの作業負荷も軽減し、作業効率化にも寄与する新機能となります。

従来機能：バイタル ＋ 温度・湿度データによる熱中症リスク判定

本サービスでは以下のデータを組み合わせて熱中症リスクを検知しています。

〇 ウェアラブルウォッチによるバイタルセンシング

心拍数 + 体温測定

〇 オプションセンサーにより環境センシング

環境の温度 + 湿度

これにより、個人の身体状態と現場環境の両面から熱中症リスク判定を行うことが可能であり、

単一データに依存しない熱中症リスク判定を実現しております。

新機能１：始業前の「体調チェック」をデジタル化

現場にて始業前に実施されている体調チェック（紙による体調チェックシート）を、ウェアラブルウォッチから入力できる機能を追加しました。

入力されたデータはクラウド上に即時保存され、管理者はPC画面から一元的に、作業者の体調確認することができます。

本機能により、これまで属人的・分散的だった体調管理をデータドリブンに進化させます。

● 特長

・ウォッチから簡単入力（直感的なUI）

・紙運用を完全デジタル化

・リアルタイムでその日の体調情報を共有

●導入期待効果

・始業前の体調リスクを可視化

・入力漏れ・記録ミスの防止

・管理者による迅速な判断をサポート

■ 新機能２：暑さ指数（WBGT値）自動測定による現場環境の見える化

新たに、現場環境の暑さ指数（WBGT値）のみを用いたアラート通知機能を追加しました。

ユーザーが設定した閾値に対して、30分間隔で暑さ指数を自動測定し、基準値を超過した場合にアラート通知を行います。

従来の「個人状態に基づく検知」に対し、本機能は環境起因のリスクを先回りして把握することを可能とし、予防的な安全対策を強化します。

● 特長

・環境リスクをシンプルかつ即時に把握

・作業前・作業中の判断材料として活用可能

・個人差に依らない客観的な危険指標

１.30分おきに温度・湿度を測定(※1)し、ウォッチ経由にてクラウドシステムに送信

２.30分おきに暑さ指数が閾値超過していなかを判定

３.閾値を超過した場合は、現場と管理者にアラートを送信

※1：Bluetooth温度・湿度センサー（オプション機器）が別途必要となります。

■ “3つの視点”で実現する統合型熱中症対策

今回の機能追加により、本サービスは以下の3つの視点を統合した

次世代型の熱中症対策ソリューションへと進化します。

バイタル（心拍・体温）＋ 環境（温度・湿度・暑さ指数）＋ 体調（自己申告データ）

これにより、

「身体は危険か」 「環境は危険か」 「当日のコンディションは万全か」

を同時に把握することができ、 現場レベルでの実践的かつ予防的な安全管理を実現します。

単一または限定的なデータに依存したシステムとは一線を画す、統合型の熱中症対策アプローチです。

■ ご提供開始時期

2026年7月１日より現場みまもりクラウドサービスの新機能として提供を開始します。

※既にご利用中ユーザー様もご利用いただけます。

■ サービス概要

サービス名：現場みまもりクラウドサービス

デバイス ：AAASWatch Pro2（４G通信） ＋ 温度・湿度センサー（Bluetooth通信）

機能概要 ：・ バイタルセンシング（心拍数/体温/血中酸素を自動測定）

・ AIによる個人特性学習と閾値超過監視（体調管理機能）

・ 転倒検知/停滞検知

・ 熱中症リスクアラート

・ GPS／Wi-Fi／ビーコンによる屋外・屋内のシームレスな位置情報管理

・ グループチャット機能を搭載し、現場と管理者間の円滑なコミュニケーション機能

・ 音声通話（※音声対応SIMカード利用の場合のみ）

■ 今後の展開

当社は今後も、現場の安全性向上に貢献するため、 ウェアラブルデバイスとクラウド技術を融合した

ソリューションの高度化を推進して参ります。

建設土木業・製造業・物流業・清掃業など、過酷な環境で働く現場において、

「事故を未然に防ぐ仕組み」の提供を通じて、安全で持続可能な現場づくりに貢献して参ります。

●株式会社アイフォーカスについて

本社：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目24-1

設立：2015年6月22日

代表者：代表取締役社長 青山 望

事業内容：IoTデバイス企画・開発 / IoTプラットフォーム企画・開発 / ODMデバイス開発

URL：https://i-focus.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社アイフォーカス 事業企画推進部

Mail：info@i-focus.co.jp

TEL：03-6696-3330