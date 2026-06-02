昨年クラウドファンディングにおいて※1歴代最速で目標金額1億円を達成した※2、新サービス「人生を共に生きるウイスキー」事業開始

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、ウイスキーの熟成とともにお客様の人生に寄り添うことで、忘れられない乾杯を提供するサービス「人生を共に生きるウイスキー」の事業を開始します。本サービスは、専用サイトにおいて6月29日（月）より数量限定で抽選販売を開始します。また、公式LINEのお友だち登録をされた方を対象に、6月26日（金）より数量限定で先行販売を実施します※3。

本事業は、酒類領域に新たな事業及び価値創造を実現出来る人財の開発を目的に2021年度に実施した社内新規事業提案制度の中から誕生しました。2025年6月にクラウドファンディングの目標金額である1億円を開始からわずか4分で達成し、クラウドファンディングサービス「Makuake」での歴代最速記録を更新しました。また、応援購入額は２億7千万円を突破し、「Makuake」における単日での応援購入額の最高額かつプロジェクト開始初日の応援購入額の最高額となりました※4。さらに、「Makuake」で実施されたプロジェクト約5,000件の中から選ばれる「Makuake Of The Year」のGOLD賞にも選出されました※5。目標達成に加え、お客様から「お子様やお孫様の誕生、結婚、就職、定年など様々な記念日や節目を彩る思い出になる」という共感や応援のお声、再販売のご要望を多くいただいたことから※6事業を本格展開する運びとなりました。

※1 クラウドファンディングサービス「Makuake」における

※2・4 2026年5月29日（金）時点

※3 先着順での販売

※5 参考リリース https://www.makuake.co.jp/5071/

※6 株式会社マクアケ クラウドファンディングページより引用

本サービスでは、2019年から2026年までの間で各年に蒸留されたウイスキー原酒の中からご希望のものを購入いただき、その後キリンディスティラリー株式会社富士御殿場蒸溜所のウイスキー樽内でその原酒を熟成させます。熟成期間は、20年間とし、その過程で一定期間ごとに熟成途中のウイスキーのサンプルをお届けします。人生が移り行く時とともにウイスキーの熟成度合いを体感いただき、その時にしか味わえない特別な一杯をお楽しみいただけます。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

●起案者からのコメント（小島亨介）

「人生を共に生きるウイスキー」は、ウイスキーの熟成とともに、お客様の大切な人生の時間に寄り添いたいという想いから生まれました。誕生、結婚、就職、定年など、人生には大切な節目があります。その節目からの人生の時間を、「人生を共に生きるウイスキー」と一緒に迎えていただくことで、単なる商品ではなく、“未来の希望”をつくる体験をお届けしたいと考えています。記憶に残る乾杯の数だけ、お酒が人生を豊かにしていると信じています。私はこの事業を通じて、お客様の人生における「一生忘れられない乾杯」を必ずや提供します。

●本サービスサイト

https://kirin-jinsei-whisky.com/lp/index03-4/

●LINEお友だち追加

上記サービスサイト内の「LINEお友だち追加」ボタンより追加ください。

-記-

1．サービス名 「人生を共に生きるウイスキー」

2．発売日/販売地域 １.2026年6月26日（金）公式LINEお友達登録者向け・専用サイト

２.2026年6月29日（月）一般向け・専用サイト

3．容器・容量 熟成期間0～18年品：50mlびん 20年品：700mlびん

4．価格（税抜） 100,000円

5．アルコール分 62％ （熟成前の蒸留液）

6．原材料 モルト

7．製造工場 キリンディスティラリー 富士御殿場蒸溜所