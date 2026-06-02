「一番搾り」ブランドより、冷やすと夏のモチーフが色づく夏デザイン缶を限定発売

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、「一番搾り 限定夏示温インキデザイン缶」、「一番搾り 糖質ゼロ 限定夏示温インキデザイン缶」、「一番搾り ホワイトビール 限定夏示温インキデザイン缶」（350ml缶、500ml缶）を6月30日（火）より全国で期間限定発売します。※1

※1 「一番搾り ホワイトビール 限定夏示温インキデザイン缶」は350ml缶のみの発売

「キリン一番搾り生ビール（以下、一番搾り）」は35年以上続けてきた、麦のおいしいところだけを搾る「一番搾り製法※2」でつくるビールとして多くのお客様からご支持をいただいています。昨年は、軽やかで飲みやすいおいしさの、高品質なホワイトビール「キリン一番搾り ホワイトビール（以下、一番搾り ホワイトビール）」の発売に加え、「おいしさ」と「糖質ゼロ※3」を両立したビール「キリン一番搾り 糖質ゼロ（以下、一番搾り 糖質ゼロ）」のリニューアルを実施し、異なるお客様ニーズにお応えすることで多くのお客様に「一番搾り」ブランドのおいしさをお楽しみいただきました。また今春には、当社として初めて温度によって色が変化する示温インキを使用した春デザイン缶を発売し、ご好評をいただいたことから本商品の発売に至りました。

※2 麦汁ろ過工程において最初に流れ出る一番搾り麦汁を使う製法

※3 食品表示基準による

本商品は、「一番搾り」ブランドらしい品質感をベースに、それぞれのブランドに合わせた夏のモチーフを採用しています。冷却することで、アサガオや花火、アジサイなどのデザインが浮かび上がり、視覚的にも楽しめる仕掛けを施しています。ビールの飲用シーンにおける「わくわく感」や「季節を楽しむ価値」を提供し、幅広いお客様がビールを手に取るきっかけを創出します。

「一番搾り」は「おいしい好きのすべての人の今日のよろこびになる」ことを目指すブランドです。当社は今後も「一番搾り」ブランドのおいしさを通じて、ビールカテゴリーのさらなる魅力化・活性化を推進していきます。

●パッケージ

「一番搾り」、「一番搾り 糖質ゼロ」、「一番搾り ホワイトビール」の品質感をベースに夏らしさを表現したデザインです。

温度によって色が変わる示温インキを一部使用し、約10℃まで冷やすことで、アサガオや花火、アジサイのアイコンがピンク色に発色します。

●中味 ※いずれの商品も中味は通常の商品と同じです。

・「一番搾り」は麦本来のうまみが感じられる、調和のとれた飲みやすい味わいです。

・「一番搾り 糖質ゼロ」は酸味・雑味を抑え、麦のうまみを高めたビールらしい飲みごたえのある味わいです。

・「一番搾り ホワイトビール」は小麦※4のやわらかで繊細なうまみが感じられる、飲みやすいおいしさです。

※4 小麦麦芽一部使用

-記-

1．商品名 １.「一番搾り 限定夏示温インキデザイン缶」

２.「一番搾り 糖質ゼロ 限定夏示温インキデザイン缶」

３.「一番搾り ホワイトビール 限定夏示温インキデザイン缶」

2．発売地域 全国（事前予約受注）

3．発売日 2026年6月30日（火）

4．容量・容器 １.２.350ml缶・500ml缶、３.350ml缶

5．価格 オープン価格

6．アルコール 5％

7．純アルコール 350ml缶：14g、500ml缶：20g

8．製造工場 １.キリンビール北海道千歳工場、仙台工場、取手工場、横浜工場、

名古屋工場、滋賀工場、神戸工場、岡山工場、福岡工場（予定）

２.キリンビール仙台工場、取手工場、滋賀工場、神戸工場（予定）

３.キリンビール取手工場、滋賀工場、福岡工場（予定）