和歌山・紀の川エリアの魅力をInstagramで発信!「紀の川おもてなしインフルエンサー」投稿キャンペーン開催決定!!
イベントチラシ
紀の川エリア観光サイクリング推進協議会（事務局：和歌山県 那賀振興局 地域づくり課）は、紀の川エリア（紀の川市・岩出市）の魅力をInstagramで発信していただく投稿キャンペーン「紀の川おもてなしインフルエンサー」を、2026年6月5日（金）から2027年1月31日（日）まで、4回にわけて開催します。
本キャンペーンでは、サイクリストを独自のサービスでおもてなしするカフェやスイーツ店、農産物直売所といった「紀の川サイクリストおもてなしスポット」または地域の主要駅前等で借りることができる「紀の川エリア観光レンタサイクル」を利用し、Instagramに写真や動画を投稿していただいた方の中から抽選で、地域の特産品や地域のフルーツを使ったパフェチケットなどをプレゼントします。サイクリストはもちろん、自転車をお持ちでない方、普段自転車に乗らない方も、お気軽にご参加ください。
「 紀の川おもてなしインフルエンサー」概要■開催期間
第1回: 2026年6月5日(金) ～ 2026年7月31日(金)
第2回: 2026年8月1日(土) ～ 2026年9月30日(水) (予定)
第3回: 2026年10月1日(木) ～ 2026年11月30日(月) (予定)
第4回: 2026年12月1日(火) ～ 2027年1月31日(日) (予定)
■対象店舗
・紀の川サイクリストおもてなしスポット
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/rentalcycle/omotenashi2.html
・紀の川エリア観光レンタサイクル貸出窓口
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/rentalcycle/rentacycle.htm
■参加方法（Instagram）
- 紀の川エリア観光サイクリング推進協議会の公式Instagramアカウント【@kinokawacycle】 をフォロー
- 「紀の川サイクリストおもてなしスポット」または「紀の川エリア観光レンタサイクル」を利用し、写真や動画を撮影
- 利用した店舗・施設名をキャプション内に記載のうえ、@kinokawacycleをタグ付けし、写真や動画を投稿してください
- 投稿後、当協議会公式Instagramの「紀の川おもてなしインフルエンサー募集」投稿に「応募した」旨をコメントすると応募完了です
※1投稿につき1口の応募となり、各期間中はお一人様何口でもご応募いただけます。
※紀の川サイクリストおもてなしスポットで「サイクリストおもてなしサービス」を受けるには自転車での来店が必要ですが、本キャンペーンへの参加は自転車なしでも可能です。
■当選者数・賞品
地域の特産品や地域のフルーツを使ったパフェチケットなどが当たる！ 第1回は「たま駅長」グッズ
- 当選者数：各回1名様（計4名様）
- 第1回の賞品
和歌山電鐵 貴志川線「たま駅長」グッズ
- 第2回～第4回の賞品
後日、協議会Instagramおよび那賀振興局ホームページにてお知らせします。
■参加にあたっての注意事項
- 「紀の川サイクリストおもてなしスポット」および「紀の川エリア観光レンタサイクル貸出窓口」は、店舗・施設ごとに営業時間や定休日が異なります。必ず事前に各店舗・施設の最新情報をご確認ください。
- 那賀振興局ホームページの留意事項をご確認の上、ご参加ください。
ホームページ・Instagram- 那賀振興局ホームページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/index.html
- 紀の川エリア観光サイクリング推進協議会Instagram
https://www.instagram.com/kinokawacycle/?hl=ja
本イベントに関するお問い合わせ先
紀の川エリア観光サイクリング推進協議会事務局
（那賀振興局 地域づくり部 地域づくり課内）
TEL：0736-61-0012
メール：e1302201@pref.wakayama.lg.jp
※取材・撮影・記事掲載に関わるご相談がございましたら、上記までお気軽にお問い合わせください。