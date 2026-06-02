和歌山・紀の川エリアの魅力をInstagramで発信!「紀の川おもてなしインフルエンサー」投稿キャンペーン開催決定!!

和歌山県 地域振興部 観光局 観光振興課イベントチラシ

紀の川エリア観光サイクリング推進協議会（事務局：和歌山県 那賀振興局 地域づくり課）は、紀の川エリア（紀の川市・岩出市）の魅力をInstagramで発信していただく投稿キャンペーン「紀の川おもてなしインフルエンサー」を、2026年6月5日（金）から2027年1月31日（日）まで、4回にわけて開催します。

本キャンペーンでは、サイクリストを独自のサービスでおもてなしするカフェやスイーツ店、農産物直売所といった「紀の川サイクリストおもてなしスポット」または地域の主要駅前等で借りることができる「紀の川エリア観光レンタサイクル」を利用し、Instagramに写真や動画を投稿していただいた方の中から抽選で、地域の特産品や地域のフルーツを使ったパフェチケットなどをプレゼントします。サイクリストはもちろん、自転車をお持ちでない方、普段自転車に乗らない方も、お気軽にご参加ください。

「 紀の川おもてなしインフルエンサー」概要

■開催期間

第1回: 2026年6月5日(金) ～ 2026年7月31日(金)

第2回: 2026年8月1日(土) ～ 2026年9月30日(水) (予定)

第3回: 2026年10月1日(木) ～ 2026年11月30日(月) (予定)

第4回: 2026年12月1日(火) ～ 2027年1月31日(日) (予定)

■対象店舗

・紀の川サイクリストおもてなしスポット

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/rentalcycle/omotenashi2.html

・紀の川エリア観光レンタサイクル貸出窓口

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/rentalcycle/rentacycle.htm

■参加方法（Instagram）- 紀の川エリア観光サイクリング推進協議会の公式Instagramアカウント【@kinokawacycle】 をフォロー- 「紀の川サイクリストおもてなしスポット」または「紀の川エリア観光レンタサイクル」を利用し、写真や動画を撮影- 利用した店舗・施設名をキャプション内に記載のうえ、@kinokawacycleをタグ付けし、写真や動画を投稿してください- 投稿後、当協議会公式Instagramの「紀の川おもてなしインフルエンサー募集」投稿に「応募した」旨をコメントすると応募完了です

※1投稿につき1口の応募となり、各期間中はお一人様何口でもご応募いただけます。

※紀の川サイクリストおもてなしスポットで「サイクリストおもてなしサービス」を受けるには自転車での来店が必要ですが、本キャンペーンへの参加は自転車なしでも可能です。

■当選者数・賞品

地域の特産品や地域のフルーツを使ったパフェチケットなどが当たる！ 第1回は「たま駅長」グッズ

ホームページ・Instagram

- 当選者数：各回1名様（計4名様）- 第1回の賞品和歌山電鐵 貴志川線「たま駅長」グッズ- 第2回～第4回の賞品後日、協議会Instagramおよび那賀振興局ホームページにてお知らせします。■参加にあたっての注意事項- 「紀の川サイクリストおもてなしスポット」および「紀の川エリア観光レンタサイクル貸出窓口」は、店舗・施設ごとに営業時間や定休日が異なります。必ず事前に各店舗・施設の最新情報をご確認ください。- 那賀振興局ホームページの留意事項をご確認の上、ご参加ください。- 那賀振興局ホームページ

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/index.html

- 紀の川エリア観光サイクリング推進協議会Instagram

https://www.instagram.com/kinokawacycle/?hl=ja

本イベントに関するお問い合わせ先

紀の川エリア観光サイクリング推進協議会事務局

（那賀振興局 地域づくり部 地域づくり課内）

TEL：0736-61-0012

メール：e1302201@pref.wakayama.lg.jp

※取材・撮影・記事掲載に関わるご相談がございましたら、上記までお気軽にお問い合わせください。