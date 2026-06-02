イルグルム、2026年版 各地域における「働きがいのある会社」ランキングにおいて近畿地域第10位に選出

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進、以下「イルグルム」）は、Great Place to Work(R) Institute Japan（以下、GPTWジャパン）が発表する2026年版「各地域における働きがいのある会社」ランキングの近畿地域において、第10位に選出されたことをお知らせいたします。

これは、働く人へのアンケート結果を基に、各地域（関東・甲信、近畿、東海、その他）において特に優れた職場文化を持つ「働きがいのある会社」をGPTWジャパンが地域別に選出して発表するものです。本調査の詳細につきましては、GPTWジャパンのウェブサイトをご覧ください。

URL：https://hatarakigai.info/ranking/region/2026.html



イルグルムは、同年に発表された2026年版「働きがい認定企業」への選出に加え、今回の地域版ランキングにおいても高い評価をいただきました。なお、日本における「働きがいのある会社」ランキング（全国版）の中規模部門においては、2025年版で12度目となるベストカンパニーに選出されるなど、長年にわたり高い評価を獲得し続けています。

■ イルグルムのランキング・認定実績

働きがいのある会社として評価された点

- 2026年版 各地域における「働きがいのある会社」ランキング（近畿地域）：第10位- 2026年版「働きがいのある会社」：働きがい認定企業- 2025年版 日本における「働きがいのある会社」ランキング：中規模部門 ベストカンパニー（12度目選出）

GPTWでは、働きがいのある会社の定義を、マネジメントと従業員との間に「信頼」があり、一人ひとりの能力が最大限に生かされている（For ALL）会社。優れた価値観（バリュー）やリーダーシップがあり、イノベーションを通じて財務的な成長を果たすことができる会社としています。

大阪に本拠を置き、マーケティングDX支援を展開するイルグルムでは、一人ひとりの個性と多様性を尊重し、しなやかに変化する組織を目指しています。



当社では、企業理念に基づいたHRポリシーやリーダーシッププリンシプルの策定、その活動を推進する創造性評価の仕組みを取り入れ、働く人と組織の双方が持続的に成長していくための取り組みを行っています。また、毎年取得必須の9日間の連続休暇『山ごもり休暇制度』をはじめ、ライフスタイルやコンディションにあわせて勤務スタイルを変更できる『時差勤務制度』や『短時間社員制度』、ハイブリッドワークの導入など、独自の組織マネジメントや、仕事と生活のバランスを取りやすい柔軟な働き方を支援する環境の整備に力を入れています。

これらの「持続的な成長を支える仕組み」と「安心して働ける土台」があるからこそ、失敗を恐れずに新たな挑戦ができ、社員一人ひとりの成長や組織全体の創造性の発揮につながるものと考えております。

今後も当社は、企業理念である「Impact On The World」を全従業員一丸となり体現するため、社員の能力を最大限に発揮できる環境作りを続け、働きがいのある会社作りに引き続き取り組んでまいります。

＜イルグルムの働く環境と働きがいのある会社作りへの取り組みについて＞

https://recruit.yrglm.co.jp/#workplace

Great Place to Work(R) Institute Japanについて

Great Place to Work(R) Institute は、世界約150ヶ国で年間10,000社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定の水準に達した企業を「働きがいのある会社」として認定・発表する専門機関です。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGPTWジャパンとして業務を運営しています。

GPTWジャパンWEBサイト：https://hatarakigai.info/

株式会社イルグルムについて

イルグルムは、データとテクノロジーによって世界中の企業のマーケティング活動を支援し、売り手と買い手の幸せをつくる、マーケティングテクノロジーカンパニーです。それぞれの企業が独自の価値でともに発展できる社会。私たちはそのまだ見ぬ理想の未来像を、既存の言菓に由来を持たない「意味を持たない文字列」を語源としたYRGLMと名付けました。2014年、東証マザーズ市場（現：東証グロース市場）、2025年には東証スタンダード市場に上場。創業以来変わらぬ企業理念「Impact On The World」の実現に向けて取り組んでいます。



■ 株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）概要

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表取締役：岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングAI事業、コマースAI事業

URL：https://www.yrglm.co.jp/ (https://www.yrglm.co.jp/)

株式会社イルグルムIR情報

【2026年9月期第2四半期】

上期営業利益は前年比4.0倍に急拡大！通期利益予想を上方修正

・決算説明の動画および資料：https://yrglm.co.jp/ir/latest_results/