「キリンビール 晴れ風」より、「晴れ風ACTION」花火デザイン缶を限定発売「晴れ風ACTION」で、失われつつある花火を守り、未来につなぐ

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、「キリンビール 晴れ風 晴れ風ACTION 花火デザイン缶」（350ml缶、500ml缶）を7月7日（火）より全国で数量限定発売します。

「キリンビール 晴れ風（以下、晴れ風）」は今春、ブランド初のフルリニューアルを実施し、中味・パッケージを刷新※1しました。リニューアル後の販売数量は、前年比約150％※2と好調に推移しています。

この好調の背景には、「飲みごたえ」と「飲みやすさ」を追求した新たな味わいに加え、「晴れ風ACTION」への共感があります。「晴れ風ACTION」は、「晴れ風」の売上の一部を活用して、桜や花火大会といった日本の風物詩を未来につないでいく取り組みです。本活動は多くのお客様に支持をいただいており、これまでの寄付金総額は2.1億円※3を突破しました。さらに、「晴れ風ACTION」に共感いただいた企業からの支援も広がっており、日本の風物詩を支える活動に対して寄付が寄せられています。

※1 次世代ビールサーバー「TAPPY（タッピー）」の3Lペットボトルは中味のみのリニューアル

※2 リニューアルコミュニケーション開始から1ヶ月（3月23日～4月26日）における当社出荷実績

※3 2024年4月～2026年3月

今回、「晴れ風ACTION」の一環として、今年2月に発売した桜デザイン缶に続き、「晴れ風」ブランドから花火デザイン缶を発売します。2024年から取り組んできた花火大会の支援活動や課題の調査を通じて、花火大会の継承には社会全体からの支援が求められていることが明らかになってきました。このような現状を踏まえ、花火大会を支援する意義や「晴れ風ACTION」の取り組みをより多くの方に知っていただくため、本商品の発売に至りました。お客様が花火を楽しまれる時期に、本商品を通じて「花火をはじめとした日本の風物詩を未来に残していきたい」という思いに共感いただき、「晴れ風」を手に取っていただける機会の創出を目指します。

当社は今後も、「晴れ風」を通じてビールカテゴリーに新しい風を吹かせ、さらなる市場の魅力化・活性化を推進していきます。

●パッケージ

全国各地の花火大会を守る「晴れ風ACTION」の思いを込めたパッケージ。

・花火をあしらったデザインに加え、裏面には失われつつある花火大会の危機と「晴れ風ACTION」の取り組みを伝えるメッセージを掲載。購入を通じて花火大会を守ることにつながる「晴れ風ACTION」の認知を広げるデザインです。

・裏面の二次元コードから「晴れ風ACTION」の専用サイトに遷移できます（二次元コードの遷移先は通常品と同様です）。

●中味

・麦芽100%の麦のうまみと、国産希少ホップIBUKIの爽やかな香りが感じられる、飲みやすくきれいな味わいです（中味は通常の商品と同様です）。

●「晴れ風ACTION」について

100年以上にわたり、ビールは、多くのお客様にお花見や花火など日本の風物詩とともに楽しまれてきました。実は今、私たちが慣れ親しんだ風物詩は、自治体の資金難や少子高齢化、気候変動などの理由で、消失の危機にさらされています。

ビールを飲むよろこびを広げてくれた日本の風物詩を守り、そこに集まる人々の笑顔を未来につなげていきたい。そんな思いから「晴れ風」の売上の一部を活用して、継承の危機にある地域の桜や花火などへの恩返しを行っています。この活動は継続的な活動として、できることから少しずつ取り組んでいます。

●「晴れ風ACTION」への参加方法

１. 「晴れ風」をご購入いただくと、 350ml 1缶につき0.5円、500ml 1缶につき0.8円、中びん 1本につき0.8円、3Lペットボトル 1本につき4.8円が自動的に寄付されます。

２. また缶の裏面・中びんに印字された二次元コードなどから専用サイトにアクセスすると、1日1回0.5円分の“晴れ風コイン”が無料で付与され、応援したい自治体を選んで寄付することが可能※4です。

３. 専用サイト上では、本取り組みの概要や参加自治体、寄付総額などが確認できます。また“晴れ風コイン”で寄付をした自治体に対して、応援メッセージや思い出などを写真とともにサイト上に投稿したり、SNS上で寄付したこと証明する「参加証明書」をシェアしたりすることも可能です。

※4 “晴れ風コイン”での寄付金額には上限がございます

「晴れ風ACTION」専用サイト：https://harekaze.kirin.co.jp

-記-

1．商品名 「キリンビール 晴れ風 晴れ風ACTION 花火デザイン缶」

2．発売地域 全国

3．発売日 2026年7月7日（火）

4．容量・容器 350ml缶・500ml缶

5．価格 オープン価格

6．アルコール 5％

7．純アルコール 350ml缶：14g、500ml缶：20g

8．製造工場 キリンビール取手工場、名古屋工場、滋賀工場、岡山工場、福岡工場