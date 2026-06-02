【出展レポート】[大阪] ファクトリーイノベーション Week「スマート工場 EXPO」

株式会社ロビット

AI・ソフト・ハードを融合させたクロスソリューションを提供する株式会社ロビット（本社：東京都板橋区、代表取締役：橋本 優希、以下「ロビット」）は、2026年5月13日（水）から15日（金）までの3日間、インテックス大阪にて開催された「ファクトリーイノベーション Week」内の「第7回 [大阪] スマート工場 EXPO」に出展いたしました。

■開催概要

■展示内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20284/table/39_1_4ee11508c47442484315cf17854bc3cb.jpg?v=202606021251 ]

本展示会では、AI・ソフトウェア・ハードウェアを融合し、熟練工の「感性」に頼っていた検品工程を自動化する外観検査ソリューション「TESRAY G series」「TESRAY S series」を出展いたしました。

【主な展示項目】

TESRAY G series：0.1秒の瞬間に異常を見極める

- TESRAY G series：微細な不備や「異常の程度」を見極める、空中落下型AI選別ソリューション- TESRAY S series：立体形状の工業製品に特化した、高速・高精度AI外観検査ロボット

食品から小型工業部品（金属ワッシャ、樹脂ペレット等）まで、大量の対象物を瞬時に検査します。

TESRAY S series：複雑な形状の工業部品を高速スキャン

- 空中両面撮影による全周検査対象物が落下する僅かな瞬間に、特許取得済みの高解像度撮像機構が全方位から状態をキャッチします。- 「異常の程度」による多段階選別（特許取得済み）単なるOK/NG判定ではなく、変形や傷の程度を4段階で判定。歩留まりを最大化する柔軟な運用が可能です。- 同系色の異物混入も逃さない色だけでなく歪みなどの「特徴量」から、良品と色が似通った異物（石、虫、植物片など）を高精度に排除します。

立体形状品に特化した専用設計で、製造業の厳格な品質管理に応えるデモを実演しました。

- ロボットとAIの完全同期による高速検査6軸（最大12軸）ロボットの動きとAI解析を厳密に同期。多関節ロボットでは困難だった圧倒的なタクトタイムと安定した検査品質を実現します。- 「熟練工の感性」を数値化するAI定量評価が難しかった塗装品のランダムな模様や、「塗装ムラ」「ハダ」をAIが的確に識別します。- 上流工程へのフィードバック検出した異常情報と発生部位を紐付けることで、不具合の原因特定と工程改善に貢献します。

【製品概要】

■代表取締役によるセミナー登壇

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20284/table/39_2_216e3bb3f850acdc56b14990b09e9131.jpg?v=202606021251 ]

会期最終日の5月15日（金）には、代表取締役・橋本 優希が「生成AI World セミナー」に登壇いたしました。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/20284/table/39_3_71772f651317695d5ee7b72b3eaa34b5.jpg?v=202606021251 ]

セミナーの内容について詳しく知りたい方は、お気軽にご連絡ください。

https://robit.co.jp/contact

■展示結果と反響

会期中は弊社ブースへ多くのお客様にお越しいただき、絶えず活発な議論が行われる大盛況の3日間となりました。会期終了後も、ご来場いただいたお客様からのお問い合わせや商談のご連絡を多数いただいており、皆様の製造現場における課題解決への強い関心を実感しております。

会場では、製造現場の最前線で課題を抱えるお客様から直接「現場の生の声」を伺うことができ、弊社にとって非常に貴重な接点となりました。具体的な運用イメージや切実な課題について対話を重ねる中で、弊社のソリューションが製造業の皆様のお力添えになれると確信を深める機会となりました。

製造業における自動化・品質管理の高度化に対する関心の高まりを改めて実感するとともに、皆様の期待に応えるべく、より実戦的な支援を加速させてまいります。

株式会社ロビット

社名 ：株式会社ロビット

代表取締役：橋本優希

所在地 ：東京都板橋区

設立 ：2014年6月

業務内容 ：ロボット、精密機器、関連するハードウェア、部品及びソフトウェアの設計、製造、販売

URL ：https://robit.co.jp/



