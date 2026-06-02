カルビーかいつかスイートポテト株式会社、初のファンミーティングを開催！ 2026年度Calbee『Fan With! Project』第2回

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信、以下、カルビー）とカルビーかいつかスイートポテト株式会社（本社：茨城県かすみがうら市、代表取締役社長：安藤 國行、以下、かいつかスイートポテト）は、カルビーグループのファンの皆さまと交流するCalbee『Fan With! Project』の一環として、2026年5月31日（日）に茨城県かすみがうら市のかいつかスイートポテトの本社にてファンミーティングを開催しましたのでお知らせします。本イベントはカルビーとかいつかスイートポテトとの初めての共同開催で、35名のファンの皆さまに参加いただきました。

【企画経緯】

カルビーは1949年の創立以来、「かっぱえびせん」「ポテトチップス」「フルグラ(R)」「じゃがりこ」など、数多くの商品を発売してきました。そんなカルビー商品をご愛顧いただいているファンの皆さまと実際にお会いし、つながりを深めたいという想いから、2024年にカルビー初となる全国規模のファンミーティングCalbee『Fan With! Project』をスタート。全国17カ所の拠点で展開し多くのファンの皆さまにご参加いただきました。2025年度はグループ会社「カルビーポテト」や他社との協業型ファンミーティングを初開催し、2026年3月21日には、海外で初となる香港でのファンミーティングを開催。これまでに累計1,000名以上のファンと約700名の従業員がプロジェクトを通して交流しました。

2025年度のファンミーティングでは、参加者の開催後アンケートで満足度平均4.94点(5点満点)をいただくとともに、イベント参加後には、商品購入金額が参加前に比べ平均153％※1と、体験を通じて参加されたファンのカルビー商品への関心が高まる機会となりました。さらに、普段の業務でお客様との接点が少ない工場や営業などのカルビー従業員がファンの皆さまと交流することで、従業員のモチベーションは平均4.8点（5点満点）という高い数値を獲得しました。

2025年度の実績を踏まえ、2026年度もCalbee『Fan With! Project』の実施を決定。「カルビーポテトチップス」シリーズのファンミーティングを中心に、工場や全国の営業支店、グループ会社、じゃがいも畑で14回ほど開催する予定です。2026年度は、今回のファンミーティングが第2回目です。

※1：スマートフォンアプリ「カルビー ルビープログラム」にて調査、対象商品はカルビー全商品

【かいつかスイートポテトでファンミーティングを初開催】

2026年度のCalbee『Fan With! Project』の第2回は、5月31日（日）に茨城県かすみがうら市のかいつかスイートポテトの本社にてファンミーティングを行いました。初開催を記念し、かいつかスイートポテトの代表取締役社長・安藤より、参加者へご挨拶いたしました。さらに、ファンの皆さまにかいつかスイートポテトのことをもっと知っていただくために、甘藷（かんしょ）研究所のご紹介や工場からの中継、焼き立て焼き芋の提供やアレンジ体験、正解した数だけお菓子がもらえるオリジナルクイズ大会などを行い、ファン総勢35名さまが楽しみました。

～当日の様子～

かいつかスイートポテト代表取締役社長 安藤 國行甘藷（かんしょ）研究所 所長 熊谷 亨

【ファンミーティングの応募方法】

「カルビー ルビープログラム」内で募集いたします。”折りパケ”の対象となるカルビー商品の空き袋を指定の形に折りたたみ「ルビープログラム」上で撮影すると、ルビー（ポイント）を獲得できます。500ルビー貯まるごとに1回ご応募いただけます。当選された場合は１組5名様までご参加いただけます。キャンペーン期間中、お一人様何度でもご応募いただけます。

特設ウェブサイト：https://www.calbee.co.jp/lbeeprogram/fanmeeting/

※イベント参加人数には制限がございます。プログラム内容はイベントにより異なります。