『ネクステージ練馬店』６月６日（土）グランドオープン！～都内11拠点体制で地域密着の買取サービスを強化～

株式会社ネクステージ

株式会社ネクステージ（代表取締役会長兼社長：広田靖治、本社：愛知県名古屋市中区、以下「ネクステージ」)は、東京都練馬区に『ネクステージ練馬店』を新たに出店し、2026年６月１日（月）より営業を開始、同６日（土）にグランドオープンします。

東京都内における中古車買取・査定ニーズの高まりを受け、地域のお客様により迅速、かつ便利に愛車の買取サービスをご利用いただける環境を提供するため、練馬区に買取単独店として新設。これにより、都内での買取拠点は11拠点体制となり、出張査定および店頭査定の対応力を強化し、買取台数の最大化を図ります。

今後も関東都市圏を中心に、多くの需要が見込まれるエリアへの出店を進めるとともに、地域のお客様に選ばれる店舗づくりを通じて、着実なシェア拡大を目指してまいります。

■ネクステージ練馬店 概要

『ネクステージ練馬店』は、都道４号線（青梅街道）沿いに位置し、アクセスしやすい立地にあります。車の買取はもちろんのこと、販売も取り扱っており、全国３万台の在庫の中から最適な一台をご提案します。

＜店舗名称＞ ネクステージ練馬店

＜住所＞ 東京都練馬区関町北二丁目３番６号

＜電話番号＞ 03-5903-9765

＜営業開始日＞ 2026年６月１日（月）

＜営業時間＞ 10：00～19：00

※出張査定は19：30スタートまで可能

＜定休日＞ 毎月第二水曜日（祝日除く）

＜HP＞ https://www.nextage.jp/shop/1415/

■ネクステージ『フルスイング買取』の特徴

『ネクステージ練馬店』

ネクステージでは、無駄な交渉なしで高額査定を一発提示する『フルスイング買取』を実施しています。

無料の出張査定エリアは全国98%をカバーし、最短３時間以内にご自宅まで査定に伺うことも可能です。査定開始から金額提示までは最短25分とスピーディ。ちょっとした空き時間にも気軽にご利用いただけます。

1.行商従業者証の提示

出張査定時は、古物商の許可を得たスタッフが「行商従業者証」を必ず提示、法令を遵守しています。

2.愛車を守る丁寧な査定

シートカバー・ハンドルカバー・足マットを装着して査定し、車両撮影時にはナンバープレートを専用カバーで覆い、プライバシーに配慮します。

3.その場でわかる明確な金額提示

査定終了後に、引き渡しの場所・還付金の有無・査定額の有効期限を明確にご説明のうえ、その場で買取価格をご提示します。

ネクステージでは、契約後の減額や返車のご案内は一切なく、安心してお取引いただけます。

※査定額には有効期限があります。走行メーター異常などの重大な瑕疵がある場合は対象外となります。

■査定依頼方法

査定のお申し込みは、WEBから最短30秒で簡単に入力いただけるほか、お電話でも承っています。店頭での査定はもちろん、ご自宅への出張も無料でご利用いただけます。

売却や下取り・買い替えをご検討中の方はもちろん、愛車の現在の価値を知りたいだけ、という方も大歓迎です。

＜WEB＞ https://www.nextage.jp/kaitori/

＜TEL＞ 0120-526-888

受付時間８：00～21：00（年中無休／※年末年始を除く）

※当日中の査定をご希望の場合は、当日19：00までにご連絡ください。

●株式会社ネクステージ

ネクステージは、“カーライフのパートナーとして、人々の生活をより豊かに”することを目的に「みんなに愛されるクルマ屋さん」を目指しています。新車・中古車の販売事業・整備事業・保険代理店事業・自動車買取事業・カーコーティング事業にいたるまで、自動車に関わる全てのサービスを提供し、地域に密着した「みんなに愛されるクルマ屋さん」となるべく、お客様の安心・安全なカーライフに寄り添っていきます。