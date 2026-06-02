爽快感とパリパリ・ゴリゴリ食感のチョコミントアイス2品が登場！「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」と「ブラックサンダー チョコミントアイス」を順次発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、人気の「チョコミント」をアイスクリームでお楽しみいただける「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて6月9日（火）より順次、数量限定で発売いたします。

ミントのさわやかさに加え、アイスミルクグレードならではのコク深さを感じられるミントアイスに、新たに「粒チョコ」を使用しました。チョコソースとチョコチップを合わせた3種のチョコ素材が奏でる、パリパリ・ゴリゴリとした食感と食べ応えをお届けいたします。

また、昨年も発売しご好評をいただいた「ブラックサンダー チョコミントアイス」も、同日より発売いたします。ブラックサンダーの特長であるザクザク感と、清涼感あふれる味わいをお楽しみいただけます。

初夏の訪れにあわせて、ぜひセブン‐イレブンのチョコミントアイスをお楽しみください。

年々市場を拡大する「チョコミントフレーバー」

チョコミントフレーバーは、2017年頃のTV番組の特集をきっかけに注目度が急上昇しました。「チョコミン党」というワードとともに需要が拡大し、近年では準定番フレーバーとして人気が定着しています。

セブン‐イレブンでは、昨年にチョコミントフレーバーのアイスクリームやスイーツを発売し、ご好評をいただきました。本格的な夏の暑さが訪れる前に、「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」の食感をパワーアップさせ、新発売いたします。

人気のチョコミントアイスが食感をパワーアップさせてリニューアル！

■セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント

価格：288円（税込311.04円）

発売日：6月9日（火）～順次

販売エリア：全国

※数量限定

粒チョコ入りで食べ応えアップ

チョコソースとチョコチップに加え、今回は新たな素材として「粒チョコ」を使用することで、チョコの濃厚さと食感がパワーアップ。パリパリのチョコチップとゴリゴリ食感の粒チョコが、食べ応えのある味わいです。

ミントの爽快感ですっきりとした味わい

ミントアイスは配合にこだわり、清涼感だけでなく厚みのある味わいに仕立てました。ミントのさわやかさを追求しながらも、アイスとしておいしくお召し上がりいただけるバランスにこだわっています。

ブラックサンダー×ミントのアイスが今年も登場！

■ブラックサンダー チョコミントアイス

価格：180円（税込194.40円）

発売日：6月9日（火）～順次

販売エリア：全国

チョコレートの甘さと、ミントのさわやかな風味が絶妙なアイスです。かじると、ブラックサンダーの特長であるザクザク感と、清涼感あふれるミントアイスが口の中で広がります。後味はすっきりとしていながらも、ブラックサンダーならではの味わいもお楽しみいただける、満足感のある一品です。

担当者コメント

昨年も発売しご好評をいただいた「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」が、味わいと食感をパワーアップさせて今年も登場いたします。暑くなる季節だからこその爽涼感と、アイスならではの食感やコクにこだわった商品です。今年の夏もぜひ、セブン‐イレブンのチョコミントアイスをお楽しみいただけたらうれしいです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

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