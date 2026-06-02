技術書ライブラリー、企業向け「法人会員」を開始 ― エンジニアの学びを会社で支える月額制プラン

法人のご利用に応える「法人会員」を新設

合同会社テンマド

東京・西早稲田でITエンジニアのための会員制図書館「技術書ライブラリー」を運営する合同会社テンマド（本社：東京都新宿区、代表：山岡広幸）は、2026年6月2日より、企業向けの「法人会員」プランの提供を開始しました。

開設以来、個人のお客さまだけでなく、「チームの学びの場として使いたい」「社員のインプットを支援したい」という企業さまからのお問い合わせを多くいただいてきました。法人会員は、こうした声にお応えし、企業が福利厚生や学習支援の一環として技術書ライブラリーをご活用いただけるプランです。

「技術書ライブラリー」とは

技術書ライブラリーは、東京・西早稲田にある会員制の私設図書館です。主にITエンジニア向けに、いわゆる技術書だけでなく、ビジネス書や人文書など、幅広い本との出会いを提供しています。本棚に囲まれた空間で読書をしたり、もくもくと作業をしたり、居合わせた人との会話から学んだり--過去の知識を次世代に伝え、同時代の知識を共有する場を目指しています。

法人会員プランの概要

- 料金：月額4,180円（税込）× シート数（ご利用になる方の人数分）- 利用回数：開館時間内であれば1か月に何度でもご利用いただけます- お支払い：請求書払い（毎月末に請求書を発行、銀行振込）- ご利用対象：ご契約法人に所属される方を対象に、ご登録いただいた方がご利用いただけます

お申し込み・シート数のご相談は、メール（info@techbooklibrary.jp）にて承ります。ご利用の際は、入館受付時に法人名をお伝えください。

施設概要

技術書ライブラリー・ディレクター 山岡広幸 コメント

- 名称：技術書ライブラリー- 所在地：〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-20-1 stonewall bldg. 3F- 最寄駅：高田馬場駅（徒歩8～13分）／西早稲田駅（徒歩5分）／面影橋停留場（徒歩5分）- 開館時間：平日 13:00～21:00、土日・祝日 13:00～19:00（火曜定休）- URL：https://techbooklibrary.jp/

エンジニアの成長は、本人の意欲だけでなく、それを支える環境によって大きく変わります。法人会員を通じて、技術書ライブラリーが、企業が一人ひとりのエンジニアの学びと成長を後押しするための場となり、働く人と組織がともに伸びていくきっかけになれたら嬉しく思います。

合同会社テンマドについて

- 会社名：合同会社テンマド- 代表者：山岡広幸- 事業内容：Web制作、Webシステム開発、各種コンサルティング、技術書ライブラリーの運営- URL：https://10mado.jp/本件に関するお問い合わせ- 合同会社テンマド 技術書ライブラリー- Email：info@techbooklibrary.jp