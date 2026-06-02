眺めも楽しい画集のようなポストカードを収録『絵本の世界ポストカードブック　おおでゆかこ　動物たちの小さな日々』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、動物モチーフを中心とした可愛らしいイラストで人気の絵本作家・おおでゆかこ氏の『絵本の世界ポストカードブック おおでゆかこ 動物たちの小さな日々』を発売しました。

『絵本の世界ポストカードブック おおでゆかこ 動物たちの小さな日々』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303061/

絵本作家・イラストレーター「おおで ゆかこ」の絵本の世界から厳選したイラストをポストカードにしました。

子どもから大人まで楽しめる、優しい空気感を纏ったストーリー性のある動物モチーフを中心にしたイラストが満載です！

全24枚収録。

1枚ずつ本から切り離して使用することができます。

プレゼントや大切な人に贈るメッセージカードとしてはもちろん、インテリアとして飾るのもおすすめです。

※本書のハガキは、郵送の際は定形外料金となります

〈本書の特長〉

・ポストカードは一枚一枚、本から切り離すことができます

・ポストカードとしてはもちろん、メッセージカードやインテリアにもおすすめです

〈著者プロフィール〉

Yukako Ohde （おおで ゆかこ）

大阪府出身。兵庫県在住。絵本作家・イラストレーター。京都精華大学カートゥーンコース卒後 、イラストレーターとして絵本や雑誌の挿絵、文房具や雑貨のイラスト、デザインなどを手がける。2014年『シロクマくつや』（偕成社） で絵本作家デビュー。以後、『プレゼント、あけてみて！』（あかね書房）、『いろいろクリスマスツリー 』（アリス館）などを発表。

【仕様】

おおで ゆかこ 著

定価1,800円（本体1,980円＋税10％）

B6変型判／48ページ

ISBN 978-4-295-20860-0

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/