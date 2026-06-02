ときめきと出会い、楽しむためのポケットサイズの図鑑「ときめく図鑑Pokke！」シリーズに『ときめく妖怪図鑑』『ときめくクラゲ図鑑』が登場！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、『ときめく図鑑Pokke！』シリーズとして『ときめく図鑑Pokke！ ときめく妖怪図鑑』『ときめく図鑑Pokke！ ときめくクラゲ図鑑』の2冊を2026年6月2日に発売いたしました。

大好評をいただいているビジュアル図鑑「ときめく図鑑」シリーズ。魅力をそのままに、いつでもどこでも持ち歩ける、コンパクトな可愛らしい文庫サイズにしたのが「ときめく図鑑Pokke！」シリーズです。 このたび、シリーズの新たなラインナップとして、夏の読書にぴったりな、妖しくも美しい世界にいざなう「妖怪」と、海を漂う神秘的な「クラゲ」の2冊が同時にラインナップに加わりました。

※本書『ときめく図鑑Pokke！ ときめく妖怪図鑑』『ときめく図鑑Pokke！ ときめくクラゲ図鑑』はそれぞれ、単行本『ときめく妖怪図鑑』（2016年刊）、『ときめくクラゲ図鑑』（2018年刊）を文庫化したものです。文庫化にあたり、解説を一部最新情報にアップデートしています。

『ときめく図鑑Pokke！ ときめく妖怪図鑑』

「森羅万象へのときめき」を体現したかつてない「妖怪本」である本書が、待望の文庫サイズになりました。

アマヤギ堂氏による美しく繊細なイラストと共に、すぐ隣にある不思議な異界の旅へと案内します。ただのおどろおどろしい解説書ではなく、民俗学、歴史学、さらには郷土玩具にいたるまで、妖怪をカルチャーとして愛でるための情報がぎっしり詰まった一冊です。

『ときめく図鑑Pokke！ ときめくクラゲ図鑑』

ゆらゆらと青い海を漂う、神秘的なクラゲたち。おなじみのミズクラゲから、深海に潜むユニークで珍しい種まで、その透明で幻想的な姿を「クレイジージャーニー」「世界の果てまでイッテQ！」などに出演の水中フォトグラファー峯水亮氏の美しい写真とともに、約90種を余すところなく紹介します。それぞれのクラゲが持つ生態や特徴はもちろん、クラゲにまつわる歴史、文学、そして「なぜ私たちはクラゲにこんなにも惹かれるのか」といった魅力を、心ときめく優しい文章で解き明かします。

【著者プロフィール】

『ときめく図鑑Pokke！ ときめく妖怪図鑑』

著・門賀 美央子

1971年、大阪市生まれ。文筆家。この世以外の世界を専門にする。著書に『自分でつける戒名』『ときめく妖怪図鑑』、共著に『史上最強 図解仏教入門』『あやかしの深川』など多数。

絵・アマヤギ堂

1973年、富山県生まれ東京都育ち。絵師、グラフィックデザイナー。独学で会得した日本画絵の具を用いて作風を築く。「怪」第６回怪大賞受賞、同誌にて挿絵等掲載（角川書店）。個展も数回開催している。石川県金沢市で活動中。

監修・東 雅夫

1958年、神奈川県生まれ。アンソロジスト、文芸評論家、「幽」編集顧問。『遠野物語と怪談の時代』（角川選書）で日本推理作家協会賞を受賞。

『ときめく図鑑Pokke！ ときめくクラゲ図鑑』

著・峯水 亮

1970年大阪府枚方市生まれ。西伊豆大瀬崎でダイビングガイドとして活躍した後、1997年にフリーの写真家として独立し、峯水写真事務所を設立。公益社団法人日本写真家協会会員。2001年から2012年まで、海外ロケを中心としたダイビング誌などの撮影に従事。プライベートでは浮遊生物を中心とした海洋生物の撮影にも取り組んできた。数多くの児童向け書籍やＴＶ番組などにも写真及び映像を提供する他、著書に「ネイチャーガイド-海の甲殻類」「日本の海水魚466（ポケット図鑑）/共著」「サンゴ礁のエビハンドブック」いずれも文一総合出版、「デジタルカメラによる水中撮影テクニック」誠文堂新光社、執筆を担当した書籍に「世界で一番美しいイカとタコの図鑑」エクスナレッジなど。2015年には浮遊生物撮影18年間をまとめ上げた集大成「日本クラゲ大図鑑」を平凡社より上梓。これまでの経験を活かし、自然番組の企画提案なども行っている。2015年にはBlack Water Dive(R)を商標登録し、さまざまな浮遊生物をフィールドで観察できるイベントBlack Water Dive(R)を国内外で開催。2016年第5回日経ナショナルジオグラフィック写真賞 グランプリ受賞。2017年６月、アメリカニューヨーク市のFoto Care Galleryにて自身初の個展「The Secret World of Plankton」を開催。BBC ,NBC, ABC, National Geographic などにこの作品が紹介された。2018年山と溪谷社より『ときめくクラゲ図鑑』を刊行、ナショナルジオグラフィック社より写真集「Jewels in the night sea - 神秘のプランクトン」を刊行。また、同タイトルの個展をキヤノンギャラリー銀座・名古屋・大阪で開催。この写真集と写真展は、2019年日本写真協会賞の新人賞を受賞した。TBSテレビ「クレイジージャーニー」2019年2月20日(水) 23:56～00:55 海の神秘「プランクトン」を28年間撮り続ける男!知られざる圧巻の光景を大公開!さらに目を疑う驚愕の生態とは？に出演。その他、関西テレビ「NMBとまなぶくん」、日本テレビ「世界まる見えテレビ特捜部」「世界の果てまでイッテQ！」などに出演。

【商品詳細】

『ときめく図鑑 Pokke！ ときめく妖怪図鑑』

著者： 門賀 美央子（著）・アマヤギ堂（イラスト）・東 雅夫（監修）

定価： 1,540円(本体1,400円+税10％)

仕様： A6判（文庫サイズ）／ オールカラー

ISBN： 978-4-635-05032-6

https://www.yamakei.co.jp/products/2826050320.html

『ときめく図鑑 Pokke！ ときめくクラゲ図鑑』

著者： 峯水 亮

定価：1,540円(本体1,400円+税10％)

仕様： A6判（文庫サイズ）／ オールカラー

ISBN：978-4-635-05031-9

https://www.yamakei.co.jp/products/2826050310.html

【ときめく図鑑Pokke！シリーズ】

写真が美しい・綺麗と好評の新感覚な文庫サイズのポケット図鑑です。専門家が解説・監修の充実した図鑑部以外にも、カルチャー、出会い方などを解説した読み物ページも盛り沢山なのが特徴。シリーズで揃えても素敵なデザイン、手触りのある紙のカバーの本書は、自然や生き物が好きな家族、友達への贈り物としてもおすすめです。現在、「鉱物」「コケ」「カエル」「きのこ」「星空」「貝殻」「小鳥」「猫」「雲」「妖怪」「クラゲ」が発売中。

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：手塚

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp

https://www.yamakei.co.jp/

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