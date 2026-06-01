創業55周年　相続・空き家問題に対しワンストップで対応。空き家数が日本で１番多い世田谷区、２位の大田区を中心に対応を強化。

株式会社コジマ

株式会社コジマ（本社：埼玉県三郷市 創業55年）代表取締役社長 小島一茂（不動産コンサルテイングマスター・上級相続診断士・空き家相談士）が、今後増えていく空き家に対しワンストップでの対応を強化。特に空き家数が多い東京世田谷区、大田区など東京23区の対応を強化する。代表の小島一茂は６月５日(金)21時45分～22時00分放送ＢＳ１１「耳よりBizトレンド」に出演予定。ナビゲーターは槙あやなさん。小島一茂が昨年文京区白山の物件で実際に遭遇し未遂で終わり、11月に逮捕につながった地面師のことや犯罪の巣窟になる空き家についての実体験をインタビュー形式で語る。小島は、2022年に「”負動産”にしないための実家の終活」同文舘出版から出版後、2023年に日本テレビの朝の情報番組「スッキリ」に相続・空き家問題の専門家として出演、日経ＷＯＭＡＮ「得するＷＯＭＡＮ講座」に掲載、「セゾンのくらし大研究」では松本明子さんとの対談が掲載されるなど多くのメディアに取り上げられている。2025年には自身２作目の「空き家は今すぐ売りなさい」明日香出版社から出版し、千代田区大手町の大手町サンケイプラザで出版感謝祭りを開催、株式会社シティホームズ代表取締役社長の須田俊之氏、元国土交通大臣衆議院副議長の石井啓一氏、三井不動産リアルティ株式会社上席執行役員の江川尚志氏、株式会社アズ企画設計代表取締役社長の松本俊人氏などが出席した。埼玉経済同友会会員。

連絡先 0120-543-339（総務部 小島・山田）

ナビゲーターの槙あやなアナウンサー（BS11 耳よりBizトレンド）

ＢＳ１１「耳よりBizトレンド」 https://www.bs11.jp/entertainment/biz/

株式会社コジマ

1971年創業、創業55年。本社は埼玉県三郷市。不動産、建築、土木、看板、産廃などのを行う。顧客は、大手企業、行政、個人オーナー等多岐にわたる。2021年には「片付け整理ドットコム」を立ち上げ、遺品整理・残置物撤去・解体工事、不動産売買とワンストップで対応し地元埼玉県と空家数が多い世田谷区、大田区など23区を中心に行う。

2021年創業50周年記念パーティーを大手町サンケイプラザホールで開催。200名超が参加した。

株式会社コジマＨＰ https://cpg-kojima.co.jp

2025年「空き家は今すぐ売りなさい」の出版感謝祭り 於：大手町サンケイプラザ（千代田区）2021年「株式会社コジマ創業50周年記念パーティー」 於：大手町サンケイプラザホール（千代田区）松本明子さんとの対談（セゾンのくらし大研究）

セゾンのくらし大研究 https://life.saisoncard.co.jp/post/tokushu34/

2022年出版「”負動産”にしないための実家の終活」同文舘出版

2025年出版「空き家は今すぐ売りなさい」明日香出版社