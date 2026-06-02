山岳気象専門会社ヤマテン代表・猪熊隆之さんの最新刊！ 安全登山に必要な気象情報の活用や、山の天気の知識をわかりやすく解説した『ヤマケイ登山学校 山の天気入門』6月2日発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、『ヤマケイ登山学校 山の天気入門』を2026年6月2日に刊行いたしました。

本書は、国内唯一の山岳気象専門会社「ヤマテン」代表の猪熊隆之氏による、山岳気象入門書の決定版です。地形や風の影響で平地とは異なる変化を見せる「山の天気」を、豊富なカラー写真と図解で直感的に解説しています。雲の変化から天候を予測する「観天望気」の基本や十種雲形、高気圧・低気圧や前線の仕組み、さらには登山者自身が天気図から風の向きや強さを読み解く方法をわかりやすく紹介します。

また、実際の遭難事例から「疑似好天」などの危険なパターンを学び、引き返しポイントの設定といった実践的な判断力を養うことで、気象リスクを回避し絶景に出会うための知識を凝縮した一冊となっています。

■本書の特徴

◎豊富な図解とカラー写真で「雲のやる気」が視覚的にわかる

◎日本全国を網羅した「山域別」の天気パターンを解説

◎登山者が使える「天気図の読み方」を伝授

◎実際の遭難事例から学ぶ、具体的で実践的なリスク回避術

◎現場で役立つ「引き返しポイント」と「安全登山ノート」

カラー写真が豊富で視覚的にわかりやすい

風向きによる天気の傾向を山域ごとに解説

季節ごとに山の天気がどう変化するかビジュアルや天気図で伝授

■目次

1．雲の種類を知ろう

2．山の気象リスクと気象情報の活用法

3．山の天気はどうして崩れる？

4．高気圧と低気圧、前線

5．登山者のための天気図の読み方

6．季節ごとの山の天気

7．気象遭難から学ぶ危険な天気パターン

8．地球温暖化と山の天気

■著者プロフィール

猪熊隆之（いのくま・たかゆき） 1970年生まれ。全国330山の天気予報を運営する国内唯一の山岳気象専門会社ヤマテンの代表取締役。気象予報士。中央大学山岳部元監督。国立登山研修所専門調査委員及び講師。「山の日」アンバサダー。カシオ「PRO TREK」アンバサダー。日本テレビ『世界の果てまでイッテＱ!』の登山隊やNHK『地球トラベラー』、映画『春を背負って』など国内外の撮影をサポート。著書、共著書に『山岳気象大全』『山登りABC 山の天気リスクマネジメント』『ヤマケイ新書 山の天気にだまされるな！』『ヤマケイ新書 山の観天望気』（以上、山と溪谷社）、『山岳気象予報士で恩返し』（三五館）、『天気のことわざは本当に当たるのか考えてみた』（ベレ出版）などがある。

■書誌情報

書名：『ヤマケイ登山学校 山の天気入門』

著者：猪熊隆之

発売日：2026年6月2日発売

定価：2,640円（本体2,400円＋税）

仕様：B5判／152ページ／オールカラー

ISBN：978-4-635-04432-5

https://www.yamakei.co.jp/products/2826044320.html

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：神谷浩之

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp

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