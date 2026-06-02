Superheat、過酷なミッションクリティカル環境向け熱制御システムの高度化にウインドリバーを採用

ウインドリバー株式会社

2026年5月12日 - カリフォルニア州ウォールナットクリーク発 - アプティブ社のグループ企業で、インテリジェントエッジ向けソフトウェアを提供する世界的なリーダー、ウインドリバーは、高度なオンサイト熱処理ソリューションの世界的なリーダーであるSuperheatが、石油、ガス、エネルギー、造船、航空宇宙、防衛といった重要な用途に展開される次世代産業用コントローラーの基盤として、ウインドリバーのeLxr Pro(TM)を採用することを発表しました。

eLxr Proは、過酷な現場環境で稼働し、長期間にわたって高い信頼性が求められるSuperheat独自開発の無線遠隔熱処理制御システムの進化を継続的に支援します。

ウインドリバーの最高製品責任者、サンディープ・モドバディアは次のように述べています。「オンサイト熱処理の革新を推進するSuperheatの取り組みを支援できることを大変うれしく思います。Superheatは、ウインドリバーとの連携により、高い安全性、セキュリティ、品質を確保しながら、独自の熱処理ソリューションとサービスのポートフォリオをさらに進化させることができます。これにより、イノベーションの加速、効率性の向上、コスト削減を実現するとともに、セキュアでコンプライアンスに準拠した信頼性の高いソリューションの提供が可能となります」

SuperheatのITディレクター、ライアン・バーンズ氏は次のように述べています。「産業、航空宇宙、防衛市場において、セキュリティ、コンプライアンス、システム完全性に関する要件は高まり続けています。お客様が、ますます厳しくなる規制と高度なセキュリティ意識が求められる環境で事業を展開する中、ウインドリバーのeLxr Proは、当社のミッションクリティカルな産業システムを支えるために不可欠な、セキュリティ強化されたLinux基盤を提供します」

eLxr Proの採用は、産業、航空宇宙、防衛分野に共通する長期的な運用ライフサイクル全体において、セキュアなデプロイメント、保守、システム更新を可能にします。これにより、ミッションクリティカルな熱処理業務に必要な性能、信頼性、セキュリティを維持しながら、Superheatの長期的な製品戦略を支援します。

オープンソースのDebianベースのeLxrコミュニティディストリビューションを基盤とするeLxr Proは、本番環境で求められる商用グレードのサポート、メンテナンス、およびハードニングを提供します。これによりSuperheatは、産業ワークロードや規制業界における厳格な性能要件および運用要件を満たしつつ、クラウドからエッジに至るまでLinuxをスケール展開することが可能となりま

さらに、Superheatは、ウインドリバーの包括的な共通脆弱性識別子（CVE）への対応を活用することで、セキュリティリスクの可視性を向上させ、初期導入から運用・保守に至るまで、デバイスのライフサイクル全体を通じて脆弱性をプロアクティブに管理することが可能になります。eLxr Proは、暗号実装が厳格な航空宇宙・防衛規格要件を満たすことを支援し、Superheatの顧客および要求の厳しいプロジェクト環境のコンプライアンス要件にも対応します。

Superheatのビジョンは、重要なプロジェクトの計画、実行、現場での検証の方法を再定義することで、デジタル市場におけるオンサイト熱処理の進化を推進することです。オンサイト熱処理の世界的なリーダーとして、Superheatは深い技術知見と独自のデジタルソリューションを融合し、より安全で効率的かつ信頼性の高い成果を提供します。リモート操作、リアルタイム監視、データに基づく品質管理を通じて、複雑な産業プロジェクトにおけるスケジュールの確実性を高め、リスクの最小化、コスト削減、時間短縮を実現します。Superheatの熱処理技術の詳細については、以下をご覧ください。www.superheat.com

ウインドリバーについて

ウインドリバーは、ミッションクリティカルなインテリジェントシステム向けソフトウェアを提供する世界的なリーディングカンパニーです。40 年以上にわたり、イノベーターかつパイオニアとして、最高レベルのセキュリティ、安全性、信頼性を数十億台を超えるデバイスやシステムに提供しています。ウインドリバーのソフトウェアと専門性は、オートモーティブ、航空宇宙・防衛、インダストリアル、メディカル、通信など、あらゆる業界のデジタルトランスフォーメーションを加速させています。ウインドリバーは、ワールドクラスのグローバルなプロフェッショナルサービスとサポート、および幅広いパートナーエコシステムによってサポートされた包括的なポートフォリオを提供しています。

ウインドリバーの詳細については、以下をご覧ください。www.windriver.com/japan/(https://www.windriver.com/japan/)



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※本プレスリリースは 2026 年5 月12 日に発表したプレスリリースの抄訳です。

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